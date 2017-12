I videoen kan man se folk stå i kø til Illums 'brand-udsalg' på Amagertorv i København, efter bolighuset brændte i september.

Den kendte boligkæde på Strøget i København, Illums Bolighus, leverer et nyt stort overskud.

Det skriver Finans.dk.

Indretnings- og møbelkæden har leveret et resultat på 57 millioner kroner før skat i seneste regnskabsår.

Her har ejerne trukket 35 millioner kroner ud af firmaet, der i 2013 havde en resultat på 40 millioner kroner før skat.

Illums Bolighus er ejet af den administrerende direktør, Henrik Ypkendanz, der har været i Illum, siden han som 20-årig var i lære, den tidligere Carlsberg-topchef Flemming Lindeløv og godsejerne Søren Martin Nymann og Svend Theodor Kallehave.

I et interview med Børsen i september fortalte Henrik Ypkendanz, hvordan flere havde forsøgt at købe Illums Bolighus.

»Det ville være forkert, hvis jeg sagde, at vi ikke indimellem gør os overvejelser om fremtiden. Men de seneste år har vi kunnet trække et trecifret millionbeløb ud af selskabet, så vi er på ingen måde tvunget til at sælge af økonomiske grunde. Det er ikke på tegnebrættet på nuværende tidspunkt,« sagde direktøren til Børsen.

Illums Bolighus sælger alt fra sengetøj til lamper og stole. De har senest udvidet i Sverige, Norge og Tyskland, og for nylig er der åbnet en butik ved Tivoli i København.

Det ikoniske bolighus på Amagertorv i København brændte tilbage i september efter en firmafest på taget. Her kom der skader for et tocifret millionbeløb i bolighuset. Efter branden holdt Illum 'Brand-udsalg', hvor de satte næsten alle varerne, der var blevet beskadiget af røg, til salg til halv pris.

Har du hørt nytårs-udgaven af BTMX-podcasten 'Vi elsker clickbait'? Download den gratis i iTunes eller lyt med herunder: