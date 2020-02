En lille, men ikke desto mindre ikonisk butik er få år fra at kunne fejre 100 års jubilæum.

Men det er ikke sikkert, at butikken holder så længe.

Ejeren af Herolds Varehus, som i folkemunde kaldes en »Amager-klassiker«, overvejer at lukke og slukke, skriver minby.dk.

Connie Hansen, som ejeren af butikken hedder, mener nemlig, at butikken mere er et museum end en reel butik:

»Jeg har mange besøgende, men ikke nogen kunder. Der er 20-30 stykker, der har skrevet til mig og spurgt, om jeg holder åbent i næste uge. »Mangler I da noget,« spørger jeg så, men det gør de ikke – de vil bare komme og kigge,« forklarer ejeren, Connie Hansen, til Minby.dk.

Til Minby.dk uddyber Connie Hansen, at der mange dage kun ligger 100 kroner i kassen, mens julesalget dette år var halveret siden sidste jul. Selv på dagen for butikkens 95-års jubilæum solgte Connie Hansen for blot 20 kroner.

Herolds Varehus har også en webshop, og det er i lang tid den, der har holdt liv i biksen, siger Connie Hansen.

Herolds Varehus ligger på Øresundsvej på Amager, og der har den ligget siden 1923, hvor Henry og Mary Herold flyttede Herolds Varehus til området.

Dette billede er fra december 2010, hvor kunden Rosa Haagensen er på udkig efter pyntenisser i Herold's Varehus på Øresundsvej. Første gang Rosa Haagensen trådte ind ad døren til Herold's Varehus var i 1932. Hun var ti år gammel. Det var samme år, som Herolds var flyttet fra Dybbølsgade, hvor den åbnede i 1923, til den nuværende adresse på Øresundsvej. Foto: Morten Germund Vis mere Dette billede er fra december 2010, hvor kunden Rosa Haagensen er på udkig efter pyntenisser i Herold's Varehus på Øresundsvej. Første gang Rosa Haagensen trådte ind ad døren til Herold's Varehus var i 1932. Hun var ti år gammel. Det var samme år, som Herolds var flyttet fra Dybbølsgade, hvor den åbnede i 1923, til den nuværende adresse på Øresundsvej. Foto: Morten Germund

Herolds Varehus har dog eksisteret siden 1895, hvor butikken lå på Dybbølsgade i København.

Connie Hansen teori om, hvorfor salget er gået sådan i stå, er, at de lokale ikke længere støtter butikken.

Ifølge ejeren kan det blandt andet skyldes, at der er åbnet en Tiger-butik tæt på Herolds Varehus, mens parkeringsforholdene er blevet dårlige, efter at parkeringspladserne blev fjernet på Øresundsvej.

Connie Hansen fortæller til Minby.dk, at hun er ved at flytte sit lager, men at den endelige beslutning om at lukke endnu ikke er taget.