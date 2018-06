Emma.dk slår sig op på at tilbyde 'mærkevarer til indkøbspriser', men taber så mange penge, at den kendte og udskældte netbutik er på randen af en konkurs. Det konkluderer selskabets ledelse i det netop offentliggjorte regnskab, der viser et underskud på 6,3 millioner kroner i 2017.

»Der er væsentlig usikkerhed om selskabets fortsatte drift,« skriver ledelsen i årsregnskabet ifølge Finans.dk.

I 2016 lød underskuddet på godt to millioner kroner, og de to million-store underskud har givet en egenkapital på minus 8,9 millioner kroner.

I forvejen kæmper emma.dk med et noget blakket ry. På Trustpilot har hele 30 procent af anmeldelserne kvitteret med den dårligst mulige rating; én ud af fem stjerner.

Emma.dk afbrød samarbejdet med e-mærket, der certificerer webshops, efter at Forbrugerombudsmanden havde lavet nogle stramninger. I stedet indførte emma.dk deres eget 'emma-mærke', men det lignede e-mærket så meget, at e-mærket politianmeldte webshoppen.

Efterfølgende blev 'emma-mærket' taget af emma.dk.