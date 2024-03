Ansatte på funktionærkontrakter må i modsætning til timelønnede se langt efter ekstra løn for 29. februar.

I og med at 2024 er et skudår, er der føjet en ekstra februardag til kalenderen i år.

Dermed byder årets anden måned på 21 arbejdsdage i stedet for de sædvanlige 20, men det er ikke alle, der kan se lønsedlen vokse af den grund.

Det forklarer Christoffer Thomas Skov, der er vicedirektør for personalejura i Dansk Industri.

- Du får selvfølgelig løn for den ekstra dag, hvis du er timelønnet. Timelønnede medarbejdere bliver aflønnet for de timer, de arbejder, og de vil derfor være berettiget til løn for arbejde den 29. februar, hvis de altså er på arbejde torsdag, siger han.

Ansatte med fast månedsløn vil derimod ikke få ekstra betaling, men der er der ifølge Christoffer Thomas Skov ikke noget usædvanligt i. Det er ikke meget anderledes end i årets øvrige måneder.

- Hvis man kigger i en kalender, vil man se, at der er forskel på antallet af arbejdsdage i de enkelte måneder afhængigt af, hvordan weekender og helligdage fordeler sig. Og man får jo den samme løn i december, uanset hvordan jul og nytår er placeret, siger han.

Ifølge vicedirektøren er timeløn udbredt i bestemte brancher som produktion og transport. I byggeriet arbejder man både med akkord og timeløn, mens funktionærer typisk får en fast månedsløn.

Christoffer Thomas Skov fortæller desuden, at det ikke har givet anledning til den store forvirring eller undren blandt Dansk Industris medlemmer, at februar byder på en ekstra arbejdsdag.

- Vi har haft et par henvendelser, men det er ingenting sammenlignet med den usikkerhed og de spørgsmål, som afskaffelsen af Store Bededag har medført, siger han.

/ritzau/