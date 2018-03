Det skulle have stået færdigt i 2020, og det skulle have haft omtrent samme størrelse som filialen i Høje Taastrup.

Men nu er der lavet om i planerne for Ikeas del af den stort anlagte helhedsplan for området langs Kalvebod Brygge i København, hvor den svenske møbelkæde vil opføre et city-varehus, skriver Politiken.

Først og fremmest lød udmeldingen fra Ikea, at københavnerne kunne shoppe løs fra vareudvalget i 2020, da det sidste forår stod fast, at varehuset ville blive en realitet, efter borgerrepræsentationen i Københavns Kommunes teknik- og miljøudvalg godkendte det store byggeprojekt. Men det kommer ikke til at ske, lyder det fra ekspansionschef Anders Lyhne Nordtorp i avisen.

Ikea-chefen kan ikke sætte ny dato for, hvornår varehuset så kan åbne.

Videre lyder det nu, at IKEA København, der bliver opført mellem jernbanen mod hovedbanen, Tivoli Hotel, Kalvebod Brygge og Dybbølsbro, bliver mindre, end det først blev meldt ud.

»Vi er ved at redefinere varehuset, som bliver mindre end planlagt. Det er endnu ikke muligt at sige, hvor stort varehuset bliver«, siger Anders Lyhne Nordtorp.

Han forklarer, at de ændrede planer blandt andet skyldes ændrede indkøbsmønstre hos forbrugerne.

Ifølge ekspansionschefen køber flere og flere danskere deres varer over nettet og får dem leveret i stedet for at hente dem direkte i varehusene. Det overflødiggør store lokale lagre, og derfor er behovet for mange kvadratmeter mindre, lyder meldingen.