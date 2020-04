Ikea undrer sig over evhvervsminister Simon Kollerups (S) udtalelser om, at han ikke ser kæden åbne sine danske butikker lige nu.

»Vi er overrasket over ministerens direkte kritik af Ikea Danmark, idet vi følger alle gældende lovgivninger,« siger Christian Mouroux Pedersen, kommunikationsansvarlig for Ikea Danmark, i en skriftlig kommentar.

Reaktionen kommer på baggrund af af Simon Kollerups melding mandag, hvor han sagde, at Ikea var gået imod anbefalingerne fra regeringen ved at lade butikkerne åbne mandag.

»Vi har igennem hele denne her krise kunnet samarbejde regeringen og erhvervslivet imellem, hvor henstillinger og anbefalinger er blevet fulgt.«

»De zoologiske haver fulgte anbefalingen, selv om de synes, det var træls. Og jeg havde egentlig regnet med, at Ikea havde fulgt samme linje,« sagde Simon Kollerup mandag.

Ikea mener ikke, at man går imod nogen anbefaling ved at genåbne med restriktioner.

»Vi lukkede vores varehuse frivilligt i knap seks uger for at udvise samfundssind. Vi har nu delvist genåbnet, fordi vi kan stå 100 procent inde for de sundheds- og sikkerhedsmæssige tiltag, vi har foretaget i vores varehuse i klar overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anvisninger,« siger Christian Mouroux Pedersen yderligere i den skriftlige kommentar ifølge Ritzau.

