Frygt for flugt fra fysiske butikker får Ikea til at holde tilbage med byggeriet af et nyt, stort varehus.

København. Det var planen, at Ikea skulle åbne et nyt stort varehus ud for Esbjerg. Koncernen selv kaldte det et mangeårigt ønske, og borgmesteren glædede sig. Men det kommer ikke til at ske inden for en overskuelig fremtid.

Det skriver Ikea i en pressemeddelelse mandag.

'Vi var enormt glade for den varme modtagelse, vores planer om at åbne et varehus i Esbjerg fik. Derfor er vi mindst lige så kede af at måtte sætte esbjergensernes tålmodighed lidt på prøve, nu hvor vi melder ud, at vi desværre ikke kan overholde den oprindelige tidsplan,' skriver ekspansionschef for Ikea Danmark Anders Lyhne Nordtorp i meddelelsen.

Efter planen skulle det nye varehus have stået klar i 2021. Men det sker ikke, og Ikea vil ikke sige, hvornår man nu regner med, at Esbjerg får et Ikea.

Det er heller ikke til at sige, hvilken form det vil komme i. Planen var et 55.000 kvadratmeter stort center.

'Vi kan se, at flere og flere danskere handler på nettet frem for i de fysiske butikker. Det er en udvikling, vi er nødt til at tage seriøst. Det er vores ambition at bygge nye varehuse, der sikrer, at vi møder vores kunders behov og giver dem den bedst mulige Ikea-oplevelse i fremtiden. Derfor arbejder vi på at afklare, hvordan kundemødet skal være i fremtiden, og det har også indflydelse på vores planer i Esbjerg,' skriver Anders Lyhne Nordtorp.

Den udmelding får Esbjergs borgmester, Jeppe Frost Rasmussen (V), til over for JydskeVestkysten at udtrykke en vis form for optimisme:

'Det er selvfølgelig ærgerligt, at planerne ikke bare kører, som de oprindeligt blev meldt ud. Jeg har kun den samme viden som den, der fremgår af Ikeas pressemeddelelse, men jeg hæfter mig ved, at de fortsat har planer om varehuset i Esbjerg,' siger han til avisen.

/ritzau/