Det er formentlig de færreste danskere, som ikke har stiftet bekendskab med det næsten historiske katalog fra IKEA.

Den tykke mastodont har været trykt i 50 år og læst af op mod to mio. danske husstande om året. Det vil fra i år dog ikke længere være muligt at holde kataloget i hænderne.

IKEA udfaser det trykte katalog til fordel for et onlinekatalog på deres hjemmeside og de sociale medier, lyder det fra møbelkæden i en pressemeddelelse.

Kataloget blev første gang udgivet i 1951 og har på verdensplan nået 55 lande og er trykt i over 190 millioner eksemplarer. På et enkelt tidspunkt oversteg opslaget endda biblen.

IKEAS trykte katalog bliver nu kun tilgængeligt digitalt. Foto: Anne Bæk

De sidste fysiske kataloger kan stadig findes i varehusene, hvor kunderne kan afhente dem efter et først-til-mølle princip. Derefter er det kun at finde online.

»Lige nu har IKEA en stærk position i Danmark, men vi har de sidste par år mærket øgede forventninger fra forbrugerne. Hvis vi skal blive ved med at leve op til de forventninger, må vi ikke hvile på laurbærrene,« siger Elefteria Cromlidou, kommerciel chef i IKEA Danmark, i pressemeddelelsen.

»I stedet skal vi træde ind i fremtiden og gøre IKEA klar til de næste 50 år i Danmark. Det betyder, at vi kommer til at lægge nogle af de gamle dyder fra den analoge verden i graven til fordel for digitale løsninger.«

Selvom det er enden på en æra for IKEA-kataloget, så er det samtidig et tiltag, der følger koncernens digitale transformation, som også har øget onlinesalget.