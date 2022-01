Du kender måske situationen. Du har endelig fået taget turen til IKEA, igennem møbelhuset, og nu står du uden for døren med dine kæmpe kasser, og spørgsmålet melder sig: Hvordan kommer jeg hjem?

Ved IKEA er de vant til, at unge studerende valfarter til, når studiehyblen skal indrettes. Men skabe, hylder og senge er svære at fragte, når de unge ikke har en bil.

Det bliver dog anderledes nu for de aarhusianske unge. IKEA Aarhus har nemlig indgået et samarbejde med danske Freetrailer, og de unge kan se frem til både grønnere og mere fleksibel hjemtransport med el-ladcykler.

»Aarhus er en kæmpestor studieby med mange tilflyttere. Derfor har mange unge mennesker, der ikke har råd til bil, udfordringer med hjemtransport af varer, og det er ekstra frustrerende, når det endda ofte kun drejer sig om få kilometer,« siger Anders Muffellmann, der er Service Operations Developer ved IKEA Group, og fortsætter:

»Vi stiller allerede trailere gratis til rådighed for vores kunder i samarbejde med Freetrailer, og nu hjælper de også med at facilitere udlån af Cargo eBike-ladcykler heraf foreløbigt 5 i Aarhus.«

Også Freetrailer er glade for samarbejdet.

»Vi er altid glade for at udvide og udvikle vores sortiment, så vi kan nå danskerne bedst muligt, hvor de er i deres liv,« siger direktør for Freetrailer, Philip Filipsebn og tilføjer:

»På den rejse er vi glade for at have stærke partnere som IKEA, der har fingeren på pulsen og hele tiden sikrer en god dialog om, hvordan vi kan forbedre vores produkt. Det er den gensidige idéudveksling, som nu baner vejen for det grønne alternativ til biltransport, som vores Cargo eBikes udgør, og det er en rigtig god nyhed, at vi nu også kan rulle konceptet ud i Aarhus.«

Cyklen kan bære hele 250 kilo og kan køre 60-70 kilometer.