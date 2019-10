Den svenske møbelgigant Ikea har lanceret en ny vinterkollektion.

Nu er selskabet havnet i en gedigen shitstorm på den danske Facebook-side, hvor de blandt andet beskyldes for at lefle for muslimer.

Det hele begyndte for alvor på Facebook.

Dansk Folkeparti-politikeren Peter Skaarup havde været en tur forbi Ikeas hjemmeside. Noget tyder på, at han kiggede på glas, der kan indeholde 30 cl, med en lille julemand med en snorkel i munden som dekoration.

Glassene er blandt mange andre ting en del af Ikeas vinterkollektion og har i den forbindelse fået navnet Vinterfest Glas.

Mange andre produkter med juletema - også nogen uden - har med den nye kollektion også fået navnet Vinterfest - også i udenlandske butikker.

Og det blev for meget for Peter Skaarup, der tog til Facebook for at lufte sin frustration.

'Mens langt de fleste danskere glæder sig til at fejre den traditionelle danske jul, så er Ikea gået igang med at pynte op til “vinterfest”. Jeg holder meget af Sverige og svenskerne, men den politiske korrekthed, der udgår fra vores naboland, begynder at blive lidt anstrengende,' skrev han, inden han stillede følgende spørgsmål til sine følgere:

'Hvad med dig, skal du fejre julen i december eller holder du vinterfest den 24. December i år?'

I timerne og dagene efter har der været hedt på Ikeas danske Facebook-profil.

Rigtig mange mener nemlig, at den svenske gigant med sit navn til kollektionen, hvor julesager er en stor del, har begået et knæfald.

Et lille udpluk af de rasende beskeder lyder som følger:

Farvel til Ikea, vi holder jul og ikke vinterfest - Dan Palsbo.

Hvorfor kalder I Julen for vinterfest? Vi holder Jul her i Danmark.

Og det bliver vi ved med! I lefler for muslimer, men hvad I har jo også allerede ødelagt Sverige! Jeg kommer aldrig til at handle i IKEA mere pga. Jeres hykleri og leflen for muslimer! - Jack Jensen.

Hvad er vinterfest? I danmark hedder det jul, så hvorfor vinterfest? Er IKEA blevet Islamiseret? - Jesper Andersen.

I Danmark holder vi jul ... ikke "vinterfest". Stop hykleriet! - Bjarne Aaholm.

Nu spørger jeg måske dumt men hva fuck i helvede er "vinterfest" ?! Mener i jul ? - Mathias Geden Rømer​

De mange voldsomme kommentarer har fået Ikea I Danmark til at reagere.

Som en kommentar til de mange vrede udmeldinger har en community manager ved navn Tine skrevet et længere svar.

Det har hovedsageligt fået vrede emojis som reaktion.

'VINTERFEST er navnet på en produktserie, som hylder vintermånederne i bred forstand. Den skeler derfor ikke alene til selve julehøjtiden, men forsøger at skabe glæde og hygge i hjemmet i hele vinterperioden.'

'Af serien fremgår derfor produkter, som ikke er særligt jule-målrettet, ligesom andre produkter i serien bestemt er det. For de produkter som specifikt antyder jul, indgår ordet jul i produktbeskrivelserne. IKEA Danmark har fortsat også mange aktiviteter, hvori ordet ”jul” indgår, som fx vores årlige Julebuffet, der afholdes i vores varehuse,' skriver Tine.

Hun bakkes op af Christian Mouroux Pedersen, der er Ikea Danmarks presserådgiver.

Han mener i stedet, at der er tale om et forsøg på at 'skabe misforståelse' fra Peter Skaarups side. Og han anser DF-politikerens opråb for at være et forsøg på at dreje debatten i en retning, der handler om at påvirke indvandring og kulturforskelle.

»Vi kan kategorisk afvise, at vi er ved at sløjfe julen. Vi afholder julebuffet i vores varehuse, og vi pynter op til jul. Julen er ikke på retur i IKEA. For vi skal være relevante for de mennesker, vi gerne vil servicere,« siger talspersonen til Berlingske.