Ikea har mandag genåbnet sine fem danske varehuse. Politiet har været til stede for at sikre god ro og orden.

Ikeas fem varehuse i Danmark er mandag genåbnet efter at have været lukket i cirka seks uger.

Mandag formiddag viser billeder, at en del kunder allerede har været en tur i de forskellige varehuse for at handle eksempelvis møbler eller sengetøj.

Ifølge Ikeas danske presseafdeling holder man konstant øje med, at der ikke er for mange kunder i varehusene på samme tid.

Som et eksempel må der i varehuset i Taastrup være 3500 kunder ad gangen, oplyser Christian Mouroux Pedersen, der er kommunikationsansvarlig for Ikea Danmark.

Det er det halve af, hvad varehuset måtte tillade baseret på regeringens anvisninger om, at hver kunde skal have mindst fire kvadratmeter til rådighed.

- I forlængelse af det kan jeg sige, at vi aldrig nogensinde har haft 3500 kunder inde på samme tid i vores varehuse.

- Så vi har svært ved at tro, at vi skulle komme til at sprænge det loft.

- Men uanset holder vi selvfølgelig nøje øje med, hvor mange kunder der hele tiden befinder sig i de forskellige varehuse, siger Christian Mouroux Pedersen.

Genåbningen sker på trods af en nylig opfordring fra erhvervsminister Simon Kollerup (S) til virksomheder om at vente, indtil regeringen har taget stilling til næste fase af genåbningen af Danmark.

Ikea ser dog intet problem i at genåbne varehusene, da genåbningen ligesom lukningen har været frivillig.

- Vi har ikke modtaget noget konkret påbud fra myndighederne om, at vi ikke må åbne.

- Til gengæld har vi brugt rigtig meget energi i de seks uger på at være super skarpe på at implementere alle de anvisninger, sundhedsmyndighederne giver, for at man kan holde åbent, siger Christian Mouroux Pedersen.

Ikke alle afdelinger i de fem varehuse er genåbnet. Eksempelvis er det fortsat ikke muligt at spise i varehusenes restauranter.

På Twitter oplyser politiet, at det mandag formiddag har været til stede ved genåbningen for at sikre sig, at den er forløbet hensigtsmæssigt.

- Vestegnens politi har også været i Ikea, men for at påse, at de mange kunder overholder myndighedernes anbefalinger.

- Vi er glade for, at alle tilsyneladende forstår alvoren og holder afstand. Vi fortsætter vores tilsyn og vejledninger, så længe der er behov, skriver Vestegnens Politi på Twitter.

/ritzau/