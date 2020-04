IKEA i Danmark genåbner efter mere end en måneds nedlukning.

Det skriver IKEA i en pressemeddelelse.

Heri fremgår det også, at IKEA-varehusene genåbner den 27. april.

Det bliver dog ikke, som det plejer set i lyset af, at coronavirus stadig skal tages seriøst.

'For os er det allervigtigste, at vi åbner op på en sikker og forsvarlig måde. Derfor har vi iværksat en række tiltag, der skal gøre det lettere at passe godt på hinanden.'

I IKEA har man derfor valgt at indføre en række sundhedsmæssige tiltag, der skal gøre det forsvarligt at handle i varehusene.

Blandt andet vil hvert varehus opstille mellem 40 og 60 spritstandere, der vil blive foretaget ekstra rengøring og afstandsmarkeringer klistret fast i gulvet.

IKEA oplyser slutteligt, at samtlige gæster skal følge myndighedernes anvisninger om at holde afstand.

'Alle vores varehuse er så store, at vi mere end opfylder myndighedernes krav om 4 m2 pr kunde. Faktisk er varehusene så store, at vi endnu aldrig har oplevet, at der kun var 4 m2 pr kunde. Selv ikke på de travleste dage med allerflest besøgende.'

'Alligevel er vores medarbejdere opdateret på alle sikkerhedsforanstaltninger. Ikke kun i forhold til vores kunder, men også i forhold til hinanden.'

IKEA-bistroen genåbner også, mens restauranter og børnenes legeland Småland derimod vil holde lukket.

IKEA genåbner alle sine fem varehuse i Danmark - Aalborg, Aarhus, Odense, Taastrup og Gentofte.