Ikea vil udvide sit sortiment, så det fremover bliver muligt at lease møbler frem for at købe dem. Det oplyser Inter Ikeas direktør, Torbjörn Lööf, til Financial Times.

Inter Ikea er selskabet bag møbelkæden, og projektet lanceres i første omgang som et forsøg i Schweiz.

»Vi vil samarbejde med partnere, så du rent faktisk kan lease dine møbler. Når leasingperioden er slut, afleverer du det, og så leaser du måske noget andet.«

»Og i stedet for at smide det ud (de leasede møbler, red.), så istandsætter vi dem en smule, og så kan vi sælge dem og på den måde forlænge produkternes livscyklus,« siger Torbjörn Lööf til Financial Times.

Ifølge direktøren vil Ikea allerede i løbet af februar begynde at tilbyde leasing af møbler. Det bliver dog i første omgang primært til virksomheder i form af inventar til kontorer som skriveborde og stole.

Ikea håber, at den nye strategi vil bidrage til at sænke Ikeas CO2-aftryk med 70 procent per produkt i år 2030, fortæller direktøren.

Han ser også gode forretningsmuligheder i, at folk oftere vil kunne udskifte møbler, hvis de er leaset.

Den nye forretningsmodel kommer som led i en større omstrukturering af virksomheden, der i november varslede fyringer af 7500 ansatte på verdensplan, heraf 25 i Danmark.

Samtidig åbner Ikea flere små butikker i byerne frem for de store varehuse man kender i dag, ligesom møbelkæden øger indsatsen online.

Om du fremover vil kunne lease møbler i danske Ikea-varehuse er dog uvist. Det fortæller Tina Lindhardt, kommunikationsansvarlig hos Ikea Danmark.

»Der er ingen konkrete planer om at tilbyde leasing af møbler i Danmark. Men vi følger forsøget i Schweiz tæt, og vi vil på baggrund af det undersøge mulighederne og interessen for at lease møbler i Danmark.«

/ritzau/