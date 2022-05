IKEA sagde én ting – men den svenske møbelgigant har i de seneste måneder fortsat handlet med Rusland.

Det kan det svenske medie Aftonbladet afsløre.

Af interne dokumenter, som mediet har fået adgang, fremgår det, at IKEA efter den russiske invasion af Ukraine fortsat har købt træ i Rusland.

Det erkender selskabets udviklingschef, Robert Olsson:

»Altså vores egne produktionsenheder er helt stoppet med at gøre det, men nogle af vores leverandører er fortsat med et købe lidt træ, for de skulle jo finde nye forsyningskæder. Og vi ville jo ikke tage livet af vores leverandører,« siger han.

Ganske anderledes lød det ellers få dage efter krigens udbrud. Allerede 3. marts meldte IKEA ud, at man »satte al import og eksport med Rusland og Hviderusland på pause«.

»Dette indebærer også, at alle leverancer fra alle vores russiske underleverandører til IKEAs faciliteter sættes på pause,« lød det på selskabets hjemmeside.

Og IKEAs danske kommunikationsdirektør, Christian Mouroux Pedersen, sagde til Berlingske:

»Vi er dybt berørte af den menneskelige tragedie, som krigen i Ukraine forårsager, og vores bekymring ligger hos de millioner af mennesker, som er påvirket af den. Under de nuværende omstændigheder er det ikke muligt at fortsætte vores aktiviteter,« lød det samme dag.

De interne dokumenter fra marts og maj viser dog, at IKEA er fortsat med at købe træ.

Eksempelvis skriver førnævnte Robert Olsson i marts, at man fra april i år forventer at reducere indkøbet af russisk træ med 85 procent i forhold til 2021. Altså ikke et totalt stop.

Af andre mail fremgår det, at underleverandører har fået lov til at købe lige så meget træ som sidste år under forudsætning af, at mængderne på forhånd blev godkendt af IKEA.

En anonym medarbejder siger til Aftonbladet, at det »ikke føles godt og føles som en støtte til Putin«.

IKEAs reaktion:

»Vi har reduceret ekstremt meget og mindsket vores afhængighed af Rusland. Det er vores fokus, men vi har ikke lukket alt ned på en gang,« siger udviklingschefen Robert Olsson til Aftonbladet.