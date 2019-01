Den engang kæmpestore danske modekoncern IC Group har nu solgt endnu et af sine mærker fra.

Det drejer sig om dametøjsmærket Saint Tropez, der mandag morgen er blevet solgt for 'et mindre millionbeløb' til DK Company, oplyser IC Group i en meddelelse til fondsbørsen.

Her afslører IC Group også, at handlen, der forventes at blive lukket endeligt med månedens udgang, ikke kommer til at betyde det helt store på bundlinjen.

Koncernen forventer et tab på 70 millioner kroner i det kommende regnskab som følge af frasalget, fremgår det af meddelelslen.

Tidligere har IC Group solgt mærker som Peak Perfomance og Designers Remix fra - og med det nuværende salg består porteføljen kun af to mærker: Tiger of Sweden og By Malene Birger.

Den nye ejer af Saint Tropez, DK Company, ejer i forvejen kendte mærker som Blend, B-Young, Fransa, Ichi, InWear, Matinique og Part Two.

Frasalget af Saint Tropez kommer i kølvandet på, at koncernen er under pres. Det seneste fremlagte regnskab, som er for 1. kvartal 2018, viste en tilbagegang i omsætningen på hele 18 procent til 379 millioner kroner.

I en opdateret forventning til årsresultatet skriver IC Group, at presset på omsætningen ikke ventes at forsvinde trods dagens salg.