Hos Højmark Rejser lider de som så mange andre under coronakrisen – de sælger nemlig skiferier, og det er ikke i højeste kurs under pandemien.

Højmark Rejser var så meget i problemer, at de tilbage i november måtte fyre alle 14 medarbejdere for at kunne komme igennem krisen.

»Tilbage i november blev vi nødt til at fremtidssikre vores selskab, derfor blev vi desværre nødt til at opsige 14 medarbejdere,« siger Majbritt Jensen, der er administrerende direktør for Højmark Rejser til B.T.

På grund af pandemien er alle skiferier fra Højmark Rejser nemlig aflyst, hvorfor firmaet med hovedsæde i Ringkøbing var nødsaget til at ringe alle deres kunder op for at gøre opmærksom på, at deres skiferier var aflyst.

Men en flok tålmodige og loyale kunder valgte ikke at aflyse deres bestilte rejser – de valgte i stedet at udskyde dem, og det gør fremtiden noget mere lys for Højmark Rejser.

Det betød, at regnskabet pludselig ikke var så negativt alligevel, og Majbritt Jensen kunne derfor kalde otte ud af de 14 medarbejdere tilbage til Højmark Rejser.

»Ej, det er simpelthen så rørende. Alle i selskabet har følt en kæmpe tillidserklæring fra vores kunder. Mange af dem, som valgte at få pengene tilbage, sagde også, at de ville bestille igen næste år,« siger den administrerende direktør.

Omkring 20 procent af kunderne, som Højmark Rejser ringede til, valgte at udskyde den allerede betalte ferie i stedet for at trække pengene tilbage. Og det er der en helt særlig grund til, mener Majbritt Jensen.

»Vi sælger jo pakkerejser til vores kunder, og det tror jeg giver en masse sikkerhed. De ved, at det hele er dækket af rejsegarantifonden, hvis noget skulle gå noget galt. Det har kunderne fundet ud af er en kæmpefordel i de her tider,« siger hun og fortsætter.

»Jeg tror også, at det med at kunderne kan have noget positivt at se frem til i kalenderen i de her tider har noget at sige i forhold til, at de blot vælger at udskyde ferien frem for at aflyse den.«

Samtidigt er markedet for skirejser til næste sæson åbnet meget tidligere, end der normalt har været efterspørgsel fra kunderne.

Men selvom det har vendt på en tallerken for Højmark Rejser, er det dog ikke alle de opsagte medarbejdere, der vender tilbage.

»Nogle af de opsagte medarbejdere har været ude at finde et andet job i mellemtiden. Vi håber måske, at vi på den anden side af sommerferien kan gå ud at ansætte nogle nye – men det er kun en forhåbning lige nu,« siger Majbritt Jensen.

Majbritt Jensen slutter af med at forklare, at hun selv ser frem til en skiferie næste år.

»Det vil og skal jeg simpelthen finde tid til. Det er ved at være alt for længe siden, jeg sidst har stået på ski,« siger hun til B.T.