Aktionærerne i B&O skal i dag stemme om en dramatisk redningsplan, der skal føre det stolte selskab sikkert gennem coronakrisen.

Afstemningen foregår på en ekstraordinær generalforsamling, der bliver afholdt i skyggen af formand Ole Andersens pludselige død.

Tirsdag afgik Ole Andersen ved døden i en alder af kun 63 år. Forinden havde han forberedt en plan, der skal redde B&O fra en uvis skæbne under coronakrisen.

Det er den plan - hans sidste ønske, om man vil - aktionærerne nu skal stemme om. Og det er ikke nogen behagelig beslutning, der skal træffes.

»Aktionærerne har pistolen for panden. De er nødt til at stemme for planen,« siger Michael Friis Jørgensen, der er chefaktieanalytiker i Almindelig Brand.

Ole Andersen og B&O havde igangsat et større oprydningsarbejde, der skulle få selskabet på ret kurs, da coronakrisen ramte og førte til lukkede butikker over hele verden.

Hver dag brænder selskabet mange penge af, og det er de penge, selskabet nu skal hente ved at foretage en såkaldt aktieudvidelse. Ifølge Michael Friis Jørgensen er det muligvis den eneste vej ud af krisen:

»De er i knæ. Hvis ikke de henter de her penge, ser det sort ud. Jeg vil ikke sige, at de dør, for der findes altid en rig onkel derude, men det vil være svært, og man skal måske ud i nogle operationer, hvor man skærer noget af forretningen fra. Det er ikke sjovt,« siger han.

En aktieudvidelse betyder, at antallet af aktier forørges, så der kan skydes flere penge i selskabet. For de eksisterende aktionærer er det dårligt nyt, fordi det betyder, at den enkelte aktie bliver udvandet.

De nye aktier vil ifølge Børsen blive udbudt til fem kroner stykket, hvilket er markant billigere end den nuværende aktiekurs på knap 25 kroner. Men aktionærerne vil tabe endnu flere penge, hvis de stemmer nej til aktieudvidelsen, vurderer Michael Friis Jørgensen:

»Det er en ren formssag. Aktionærerne ved godt, at B&O skal bruge de her penge, og den eneste måde at bibeholde nogle værdi i aktierne er ved at stemme ja.«

Med aktieudvidelsen vil B&O skabe en kapitalforhøjelse på godt 400 millioner kroner. Det kræver en ekstraordinær generalforsamling, hvor to tredjedele af de tilstedeværende aktionærer skal godkende den.