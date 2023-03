Lyt til artiklen

Der bliver nu krævet 110 millioner kroner personligt af den konkursramte Kurt Skare.

Det sker efter, at dagen før konkurserne indtraf i Skare-koncernen, så barberede koncernens ledelse 110 millioner kroner i gæld væk. Det har vakt undren hos de kuratorer, der er indsat for at rydde op i konkursboerne, fortæller den ene kurator, Boris Frederiksen, til AgriWatch og FødevareWatch.

De pågældende 110 millioner kroner var en gældspost, som Kurt Skares personligt ejede selskaber i Frankrig og Spanien selv stod for.

»Vi har ikke kunnet få en forklaring på, at man på det tidspunkt fandt anledning til at kigge ind i det her.«

Skare Meat Packers gik konkurs i start februar. Foto: Claus Fisker Vis mere Skare Meat Packers gik konkurs i start februar. Foto: Claus Fisker

Og Boris Frederiksen forklarer yderligere:

»I mange år har der bestået de her mellemregninger for leverancer af kød fra Skare Meat Packers til de to selskaber i henholdsvis Frankrig og Spanien, som Kurt Skare ejer på anden vis,« lyder det fra kuratoren.

Samtidig forklarer Boris Frederiksen, at der for to år siden blev afgivet en indeståelse for, at de to selskaber kunne betale deres gæld til Skare Meat Packers.

Dette er imidlertid ikke sket endnu.

Hele gældsposten er også et af omdrejningspunkterne i Skifteretten i Esbjerg. Her endte kuratorerne med at kræve, at Kurt Skare hæfter for en gæld på 140 millioner kroner til de konkursramte selskaber.

I stedet mener hans rekonstruktør og advokater, at der 'kun' er gæld for 30 millioner kroner. Dermed mener de, at Kurt Skare er i stand til at betale sin gæld og gennemføre en rekonstruktion.

Skare-koncernen har været i søgelyset længe, men de kom i den grad i medierne, da Fødevarestyrelsen i forbindelse med et kontrolbesøg i december konstaterede, at Skare Meat Packers ikke kunne dokumentere sporbarheden på 256 ton gammelt kød. Altså hvor kødet stammer fra.

Fødevarestyrelsen endte med at beslaglægge kødet, der blandt andet omfatter oksestege fra 2010, okse striploins fra 2011 og entrecote steaks fra 2014.