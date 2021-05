En fynsk virksomhed har valgt at tage temmelig utraditionelle midler i brug for at indfri ambitionerne om at firedoble forretningen på bare to år.

Fremover skal medarbejderne selv fastsætte deres løn, holde udviklingssamtaler og prioritere opgaverne i selvstyrende grupper.

Det er virksomheden Colourbox, som blandt andet sælger modelbilleder og genrefotos, der vil sætte medarbejderne fri, skriver Fyens.dk

Iværksætterparret bag Colourbox, Shinta og Esben Darling, tror på, at nedbrydningen af det traditionelle ledelseshierarki kan indfri deres store vækstambitioner.

Kunne du tænke dig at arbejde et sted, hvor medarbejderne selv fastsætter deres løn?

»Vi er ikke tilfredse med at skabe en lille virksomhed her. Vi vil mere, fordi det er sjovt. Det har ikke noget med kroner og ører at gøre.«

»Det er simpelthen, fordi det er sjovt at udvikle os, og vi bliver også nødt til at udvikle os for at holde på de mennesker, vi har her. Hvis ikke de føler, at de hvert år lærer noget, rykker de videre,« siger direktør Shinta Darling til Fyens.dk

I salgsafdelingen er de individuelle bonusser blevet afskaffet.

Og medarbejderne vurderer nu selv hinandens arbejdsindsats.

»Det er også vores plan, at de selv skal bestemme lønnen,« supplerer Esben Darling.

Colourbox blev stiftet i 2005 af Esben Darling. Han ejer, mens Shinta Darling er direktør.

Virksomheden lever udover at sælge modelbilleder og genrefotos af at opbevare digitalt materiale, som kunderne kan tilgå overalt, i programmet Skyfish.

Det er en forretningsmodel, der har sikret iværksætterparret en række store, danske kunder som Aller Media, Mærsk, Arla og Danske Bank foruden en lang række kommuner, og gennem en årrække har de skabt millionoverskud.