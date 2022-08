Lyt til artiklen

De danske og europæiske elpriser ligger på første dag i august på et tårnhøjt niveau. Og generelt har strømmen siden november været dyrere end normalt, hvilket rammer mange på pengepungen.

Men i dele af vores skandinaviske nabolande er elpriserne nærmest surrealistisk lave.

Mens den gennemsnitlige danske elpris ifølge Nordpool Børsen mandag var på knap 3.000 kroner pr. megawatt-time, var den flere steder i det nordlige Norge på 15 kroner. I det nordlige Sverige kostede hver megawatt-time 126 kroner.

Ifølge Marie Münster, der er professor i analyse af energisystemer på Danmarks Tekniske Universitet, skyldes de enorme forskelle, at infrastrukturen ikke er udbygget nok til at sende strøm fra nord til syd.

»Prisen sættes af, hvor højt forbruget er i forhold til produktionen. Og fordi man i det nordlige Norge og Sverige får rigeligt med strøm fra vandkraftværker, bliver prisen der lav,« siger hun:

»Så der er et mismatch mellem forbrug og produktion. Nordpå har man masser af billig strøm, set i forhold til ens forbrug. Men med manglende transmissionskapacitet kan man ikke sende det videre sydpå, hvor prisen er høj på grund af et stort forbrug i forhold til produktionen.«

Integration af fluktuerende vedvarende energikilder kræver et fleksibelt energisystem. Fleksibilitet i form af transmission, fleksibelt forbrug eller lagring kan bidrage til at give stabile elpriser, men så længe vi bruger gasanlæg til at levere fleksibilitet, tyder det på, at vi vil blive ved med at se perioder med høje elpriser.

»Det meste af strømmen bliver handlet på et spotmarked, hvor prisen findes ved de marginale driftsomkostninger på det sidst tændte anlæg. Og når de vedvarende teknologier ikke kan opfylde behovet, betyder det, at man må tænde for eksempelvis gasanlæg. Og når gaspriserne så er høje, bliver strømmen dyr,« forklarer Marie Münster.

Mens elprisen er nogenlunde ens i hele Danmark, er der astronomiske forskelle indenfor Norges grænser.

I de nordlige byer Molde, Trondheim og Bergen koster strømmen således under en hundredel af prisen i hovedstaden Oslo, hvor elpriserne aldrig har været højere i sommermånederne. I Kristiansand er strømmen endnu dyrere.

Forklaringen er manglende kraftkabler fra nord til syd, hvilket betyder, at de nordnorske energiselskaber ikke kan sende deres overskudsstrøm videre.

Og det har vakt stor politisk debat i landet, hvor Heidi Lunde Nordby fra partiet Oslo Høyre har sagt, at det havde været »på med folkedragterne og frem med faklerne«, hvis situationen var omvendt – og strømmen havde været næsten gratis i hovedstaden og dyr nordpå.

Til NRK har Tom Eirik Olsen, der er handelschef i strømselskabet Ishavskraft, da også sagt, at han ikke kan forestille sig, at prisforskellene fortsætter med at være så store.

»På et eller andet tidspunkt kommer der nok overføringskapacitet, som gør, at det bliver udjævnet. Men det kan godt tage otte til ti år,« siger han.

Problemet er det samme i Sverige, hvor den norske handelschef dog også tror på, at priserne med tiden vil udjævne sig.

Både norske og svenske myndigheder har allerede fremlagt planer for udbygningen af transmissionskapaciteten fra nord til syd.

Men det er ikke noget, der føres ud i livet over natten, forklarer Marie Münster:

»Det er noget, der tager årevis. Og der kan være lokale forhold, som stiller sig i vejen. Der er ofte modstand fra naboer og andre problemer. Men det bliver et tema i den kommende omstilling, for vi skal bruge mere transmissionskapacitet, når vi elektrificerer mere og mere.«

Hun forsikrer samtidig, at det vil kunne ses tydeligt på elpriserne i Danmark, hvis infrastrukturen i Norge og Sverige forbedres.

»Vi er meget afhængige af elpriserne i vores omkringliggende lande. Så hvis strømmen i vores naboregioner falder i pris, vil den også gøre det i Danmark,« siger Marie Münster.

På samme tid forventer eksperter, at gaspriserne vil forblive høje og måske endda stige endnu mere til vinter, når der risikerer at opstå mangel i Europa.

Derfor kan der med stor sandsynlighed være lange udsigter til lavere elpriser.

Denne artikel er fra Berlingske.