Morten Juel blev i midten af maj topchef for den kriseramte byggekæde Silvan.

Nu viser det sig, at han ikke overlevede længe i den stilling.

I al hemmelighed gav Silvan Morten Juel sparket helt tilbage i juli - efter kun 60 dage i direktørstolen.

Men først nu har Børsen gravet nyheden om fyringen frem. Og det viser sig, at der har været stor uro i Silvans ledelse.

I midten af maj overtog Morten Juel direktørposten i Silvan sammen med tyske Jan Becker, som er partner i Silvans ejer, kapitalfonden Aurelius.

Det partnerskab fungerede bestemt ikke efter hensigten.

'Det ville ikke være ansvarligt at fortsætte med en co-ceo-konstellation (to topchefer, red.), når man ikke er enige om præmissen for retningen af samarbejdet. På det grundlag er Morten Juel blevet bedt om at træde ud af direktionen,' skriver Jan Becker i en mail til Børsen.

Efter interne uenigheder blev Morten Juel fyret 11. juli - og han er ikke den eneste som nu er fortid i kriseramte Silvans topledelse.

Også manden Morten Juels forgænger på direktørposten, den tidligere Coop-topchef Jesper Lien, forlader nu Silvan helt.

Det var ellers planen, at han skulle være fortsat i byggekædens bestyrelse. Han er også færdig i den tyske kapitalfond Aurelius, som ejer Silvan.

De store udskiftninger i topledelsen kommer på et tidspunkt, hvor Silvan er i store problemer.

Det sidste halvandet år har Silvan haft et underskud på intet mindre end 57 millioner kroner.

Også på ledelsesplan har der været megen tumult.

Hele direktionen er skiftet ud i løbet af det seneste år, og Morten Juel er den tredje topchef, som forlader jobbet på blot to år.

Silvan er en af landets største forhandlere af byggematerialer til private.

Byggekæden har 43 butikker på tværs af landet.