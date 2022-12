Lyt til artiklen

Ambitionerne var store, og verdensstjerner som NFL-quarterbacken Tom Brady og supermodellen Elsa Hosk blev hyret som reklamesøjler.

Men nu er drømmen brast for det danske brillefirma Christopher Cloos.

Nu er firmaet nemlig gået konkurs, skriver Finans.

»Det er en trist situation. Men jeg ville aldrig have været selskabet og rejsen foruden. Det er forfærdeligt at se virksomheden gå konkurs, men jeg har været klar over, at det var en risiko i noget tid. Det er ikke bare sket hen over den seneste uge,« siger Christopher Cloos' administrerende direktør, Julius Langkilde, til Finans.

Det er ellers kun to år siden, at det danske brillefirma pludselig kom på alles læber – og oplevede et kæmpe salgsboom.

Af én bestemt og meget opsigtsvækkende årsag:

At selveste Tom Brady – som i manges øjne er den største NFL-stjerne nogensinde – satte sin signatur på en kontrakt, som gjorde ham til ansigt udadtil og reklamesøjle for Christopher Cloos.

»Jeg ville gerne have en global og inspirerende figur ind, som passede til virksomhedens fortælling. Vi synes, at Tom Brady matchede det meget godt. Så prøvede vi at få ham med om bord, og det lykkedes, hvilket har været en sjov, nervepirrende og surrealistisk oplevelse,« sagde Julius Langkilde dengang til Finans.

Det fik på kort tid det i den brede offentlighed relativt ukendte brillefirmas omsætning til at stige med intet mindre end 1.600 procent – for dog efterfølgende at stabilisere sig på et lidt lavere niveau.

Men indtjeningen fulgte desværre ikke med.

Christopher Cloos to seneste regnskaber har været blodrøde med et samlet underskud på over 22 millioner kroner efter skat. Alene i 2021 lød underskuddet på mere end 13,7 millioner kroner.

Julius Langkilde kommer ifølge Finans til at tabe et par millioner på konkursen, men håber stadig, at kunne byde på konkursboet sammen med andre fra ejerkredsen, så Christopher Cloos kan drives videre.