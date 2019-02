Danske Bank bruger fortsat megen tid på den store hvidvasksag, hvor den interne undersøgelse ikke er færdig.

Danske Bank har fortsat hænderne fulde i forbindelse med hvidvasksagen i Estland. Og det vil også være et stort tema i 2019.

Det siger den midlertidige topchef i banken, Jesper Nielsen, på et pressemøde fredag ifølge Ritzau Finans.

- Hvis vi kigger tilbage på, hvad der er sket, så har vi fremlagt egne undersøgelse den 19. september.

- Der har været en lang række konsekvenser af sagen - og det er blandt andet derfor, jeg står her i dag, siger Jesper Nielsen.

- Der er ikke nogen tilbage i ledelsen - hverken i den danske eller i den baltiske - der har været involveret i sagen, påpeger han.

Der er flere undersøgelser i gang af banken i forbindelse med hvidvasksagen. Ud over undersøgelser i Danmark, som Bagmandspolitiet står for, er der gang i undersøgelser i Frankrig, Estland og USA.

- Vi kommer til at lave den interne undersøgelse færdig. Vi kommer til at melde ind til myndighederne i forhold til den estiske portefølje, siger Jesper Nielsen.

- Og banken samarbejder fuldt og helt sammen med myndighederne - også i forhold til hvem der vidste hvad hvornår.

Den midlertidige topchef siger, at sagen har haft "en kæmpe effekt" på bankens image og kundernes tilfredshed med banken.

- Det forstår vi godt, siger Jesper Nielsen.

- Vi kommer også i 2019 til at bruge betydelige ressourcer på forebyggelse af hvidvask.

- Vi har reduceret risikoen i vores væsentligste forretning i Baltikum meget betydeligt - og det kommer vi til at fortsætte med også i 2019, siger Jesper Nielsen.

Danske Bank vil de kommende tre år investere to milliarder kroner i hvidvaskområdet for at genskabe tilliden til banken, der mistede 11.000 Nemkonto-kunder sidste år.

Pengene skal blandt andet bruges på øget digitalisering, så banken i fremtiden nemmere kan få et overblik og analysere tingene.

- Vi kommer til at øge bemandingen med lige omkring 600 mand på det her område i 2019, siger direktøren.

/ritzau/FINANS