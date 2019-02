Ifølge Bill Browder er de mistænkelige pengestrømme i Swedbank større end svenske medier har rapporteret.

Stormvejret omkring den svenske storbank Swedbank er ifølge hvidvaskjæger Bill Browder først lige begyndt.

Tv-programmet Uppdrag Granskning på SVT har undersøgt interne dokumenter fra banken, der knytter den til Danske Banks hvidvasksag i Estland.

Ifølge Uppdrag Granskning er der løbet 42 milliarder danske kroner gennem konti, der ser mistænkelige ud.

Transaktionerne er fra perioden efter at Danske Bank købte sig ind i Baltikum, og indtil afdelingen for ikke-estiske kunder blev lukket i 2015.

Bill Browder siger til erhvervsmediet Bloomberg, at beløbene nævnt i Uppdrag Granskning sandsynligvis for små. Browder mener, at beløbene, der er afdækket i SVT-programmet, "blot er begyndelsen".

Han mener at have beviser for, at sagen hænger sammen med hvidvasksagen i Danske Bank. De beviser vil han snart fremføre i en politianmeldelse af Swedbank, siger han til Bloomberg.

Ifølge Swedbanks kommunikationschef, Gabriel Francke Rodau, har banken fundet mistænkelige transaktioner og oplyst svensk politi om det.

Dagen efter SVT-programmet har Swedbank oplevet et blodbad på aktiemarkedet, hvor investorer har solgt aktierne for 10 mindre procent mindre end dagen før.

Bankens danske direktør, Birgitte Bonnesen, har tidligere afvist, at udenlandske kunder har kanaliseret penge gennem Swedbank.

