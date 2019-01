Danske Bank har løjet gentagne gange til franske myndigheder, mener hvidvaskjægeren Bill Browder.

Danske Bank har med fuldt overlæg givet forkerte oplysninger til franske myndigheder i deres undersøgelse af hvidvasksagen.

Det siger hvidvaskjægeren Bill Browder, der er medstifter af investeringsfonden Hermitage Capital, ved et pressemøde på Christiansborg torsdag.

Investoren Bill Browder har tidligere meldt Danske Bank til politiet i Danmark.

- Hvidvaskningen i Estland blev ved i over otte år, og der var flere perioder, hvor det kunne være blevet stoppet, men der blev ikke gjort noget.

- Jeg synes, at det siger meget, at Danske Bank har talt usandt til myndighederne, siger han.

Browder fremlægger fire episoder, hvor han mener, at Danske Bank har talt usandt.

Første gang i januar 2018, da franske myndigheder, herunder dommer Renaud Van Ryumbeke, spørger ind til, om banken har haft kendskab til hvidvaskningen.

Ifølge Browder svarer banken, at man ikke har oplevet hvidvaskning siden juni 2008.

Men fire måneder før, 21. september 2017, har Danske Bank bekræftet, at den estiske filial var involveret i hvidvaskningen.

Banken bad i 2018 om at blive fjernet som mistænkt i sagen i Frankrig og blev i stedet kategoriseret som assisteret vidne.

Browder oplyser, at Hermitage Capital nu har bedt de franske myndigheder om igen at gøre Danske Bank til mistænkt i sagen.

Ifølge Danske Bank indgår den i efterforskningen i Frankrig og er i løbende dialog med myndighederne.

Banken vil ikke kommentere efterforskningen.

- Vi kan ikke genkende, at vi skulle have givet urigtige oplysninger til de franske myndigheder.

- Hvis vores dialog med de franske myndigheder resulterer i en ændret juridisk status for Danske Bank, vil vi orientere markedet på samme måde, som vi har gjort tidligere, siger Danske Banks pressechef, Kenni Leth.

Myndigheder i både Danmark, Estland, Storbritannien og USA efterforsker i øjeblikket pengestrømmen, der flød gennem Danske Banks estiske afdeling.

Afdelingen lod så godt som ukontrolleret mindst 1500 milliarder kroner strømme igennem banken fra 2007 til 2015.

Mandag kom det frem, at en amerikansk pensionsfond i New York lægger sag an mod Danske Bank og fire tidligere topchefer, herunder topchef Thomas Borgen.

Bill Browder har også anklaget Nordea for at være brugt til hvidvask i Danmark, Norge, Sverige og Finland.

/ritzau/