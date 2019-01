På et år præget af sag om hvidvask er tilfredsheden blandt Danske Banks privatkunder faldet markant.

En sag om hvidvask for milliarder af kroner gennem Danske Banks afdeling i Estland har ikke kun ført til efterforskning i flere lande og massiv kritik fra politikere og myndigheder.

Det har også ført til et markant fald i kundernes tilfredshed med banken.

Det viser en undersøgelse fra analyseinstituttet Voxmeter, der gennem 2018 har interviewet mere end 50.000 bankkunder i Danmark om deres syn på deres primære bank.

Spørgsmålene handler blandt andet om, hvor tilfredse kunderne er med produkter, image og service.

Årets bundskraber er Danske Bank, som med sine 4712 point rutsjer ned ad listen fra sidste år med et fald på 1161 point.

- Det er markant og handler især om dårligt image og manglende tillid til bankens etiske standarder, siger Christian Stjer, som er administrerende direktør i Voxmeter.

I Danske Bank er chef for privatkunder Thomas Mitchell ærgerlig.

- Vi kan også selv se, at tilfredsheden har taget et markant dyk især hen over sommeren i takt med den stigende omtale af hvidvasksagen. Det er vi rigtig kede af, siger han.

Danske Bank har beklaget svigt i Estland og erkendt, at banken svigtede sit ansvar på alle fronter. Og nu forestår så et langt sejt træk med at overbevise kunderne om, at der er rettet op, siger Thomas Mitchell.

- Så noget af det, vi bruger rigtig meget krudt på i de danske filialer, er at komme ud og møde kunderne og invitere til det, vi kalder for dialogmøder om Estland.

Det går ifølge privatkundechefen ud på, at alle kunder får en invitation til at komme ned i den lokale filial og få svar på alle spørgsmål, de måtte have om hvidvasksagen.

Det skal sikre, at Danske Bank ikke oplever så massiv kundeflugt som i 2012-13, hvor omkring 100.000 kunder sagde farvel, blandt andet efter at banken indførte gebyr for almindelige lønkonti.

I tredje kvartal i 2018 mistede Danske Bank 2500 kunder.

Siden er kundeafgangen taget til, oplyser Thomas Mitchell, som dog ikke kan gå i detaljer, før banken kommer med årsregnskab 1. februar.

Den absolutte topscorer i Voxmeters undersøgelse er Arbejdernes Landsbank med en score på 7618 point ud af 11.000 mulige.

Banken har indtaget en førsteplads i 10 ud af de 11 år, Voxmeter har foretaget undersøgelsen.

/ritzau/