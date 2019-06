Mangel på hænder udfordrer virksomheder, der gerne ser flere udlændinge og opkvalificering af arbejdsløse.

Når en virksomhed i industrien er på udkig efter en ny medarbejder, mislykkes det omkring hver tredje gang.

Det viser en undersøgelse, som Dansk Industri har lavet blandt 7700 virksomheder.

Helt præcist svarer 35,4 procent af de virksomheder, som har været på jagt efter nye ansatte, at de har måttet opgive at besætte en stilling. Tallet har været nogenlunde stabilt de sidste tre år.

- Det er et alvorligt problem, for det betyder, at virksomhederne er nødt til at sige nej til ordrer. Dermed går Danmark glip af arbejdspladser og vækst, siger Steen Nielsen, underdirektør i Dansk Industri.

Han melder især om mangel på faglærte. Det gælder stillinger som elektrikere, smede, mekanikere og svejsere.

- Vi kan se, at det bliver et endnu større problem i fremtiden, fordi der er rigtig mange faglærte, der går på pension i de kommende år og ikke kommer lige så mange unge ind, siger Steen Nielsen.

Udfordringen med rekruttering er også gældende hos Dansk Erhverv, som repræsenterer omkring 17.000 virksomheder inden for blandt andet handel, oplevelse, transport og service.

I en nylig rundspørge svarer omkring hver tredje virksomhed, der har været på jagt efter nye ansatte, at de en eller flere gange har opgivet at besætte stillingen. Problemet er størst i it-branchen.

Dansk Industri og Dansk Erhverv mener, at der skal gøres en større indsats for at uddanne faglærte - herunder folk, der i dag er uden for arbejdsmarkedet.

Ifølge Steen Nielsen er det dog ikke en løsning, der løser udfordringerne nu og her, og han ser derfor et behov for mere udenlandsk arbejdskraft.

Dansk Industri og Dansk Erhverv ser gerne en sænkning beløbsgrænsen, der bestemmer, hvor meget en ikke-EU-borger skal tjene om året for at kunne arbejde i Danmark.

De Radikale og VLAK-regeringen er med på den idé, men der har ikke været flertal i Folketinget.

Beløbsgrænsen er på 427.000 kroner. Der har været forslag om at sænke grænsen til 350.000 kroner fra regeringen, mens De Radikale for nylig luftede 325.000 kroner.

Flere af partierne i rød blok og Dansk Folkeparti frygter, at en lavere grænse vil betyde, at danske lønmodtagere bliver udkonkurreret af udlændinge.

Den bekymring har Dansk Erhvervs arbejdsmarkedschef, Peter Halkjær, svært ved at forstå.

- Så længe at virksomhederne aflønner til præcis samme løn som for en dansk kollega, er det svært at forestille sig, at de udkonkurrerer danske kolleger. Så er det i hvert fald ikke på grund af lønnen, siger han.

/ritzau/