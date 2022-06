Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Danskerne er det seneste år blevet ramt af store prisstigninger på særligt el, gas og dagligvarer.

Og det gælder også de danske boligejere.

Det viser en undersøgelse foretaget af Epinion for Finans Danmark.

Mere end hvad tredje danske boligejer mener nemlig, at de er blevet ramt på pengepungen af den seneste tids prisstigninger.

Samtidig viser undersøgelsen, at boligejerne derfor har forsøgt at spare penge på særligt strøm, varme og indkøb.

Disse tal mener viceadministrerende direktør i Finans Danmark, Ane Arnt Jensen, dog giver god mening:

»Når priserne stiger så kraftigt på varer som el og gas, som de fleste jo ikke kan undvære, vil det selvfølgelig kunne mærkes i boligejerens økonomi.«

Og netop prisen på gas er særligt høj, der siden starten af sidste år er blevet mere end fordoblet.

Analysen viser, at en familie på fire personer i et 150 kvadratmeter stort hus fra 2002 med et femte år gammelt gasfyr vil skulle punge ud med cirka 1600 kroner mere end i 2021 – hver eneste måned.

Dertil kommer så priserne på el og dagligvarer, som også er gået i vejret.

Boligejere med fjernvarme i boligen er til gengæld bedre polstret mod prisstigningerne på gas, men også her kan prisen risikere at stige fremover.

Undersøgelsen viser også, at en gennemsnitlig børnefamilie nu har en indkomst, som efter skat er 3.000 kroner højere end sidste år. Samlet set betyder det dog en markant svækkelse af det månedlige rådighedsbeløb.

I undersøgelsen fremgår det også, at de adspurgte boligejere særligt har mærket prisstigninger på brændstof.