Markant flere solgte personbiler er el- eller hybridbiler, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Hver fjerde solgte personbil i april var en el- eller hybridbil, viser tal fra Danmarks Statistik. Fra januar 2018 til april 2021 er andelen steget fra 2,0 til 24,5 pct.

Det skyldes blandt andet, at der er flere grønne biler at vælge mellem.

- Udbuddet er meget større end for bare et år siden. I april måned i år var der dobbelt så mange grønne biler at vælge mellem som for bare et år siden, siger Thomas Møller Sørensen, der er chef for bilbranchen hos erhvervsorganisationen Dansk Industri.

Det giver bedre priser til forbrugerne, og det kan have været med til at skubbe forbrugerne i en grønnere retning, når de har været ved at foretage et bilkøb.

- Jo mere udbud der er, jo mere konkurrence er der. Det kommer forbrugerne til gode i form af flere gode tilbud.

Generelt faldt salget i april måned med 11,8 pct., men det skyldes, at der er ekstra høje afgifter i april måned, fortæller Thomas Møller Sørensen.

/ritzau/