Fødevarer i varme biler og hygiejnekrav, der ikke bliver overholdt.

Det er desværre sandheden om hver fjerde virksomhed, der transporterer fødevarer, skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

»Det er bestemt ikke uden risiko, når de mindre virksomheder henter og bringer fødevarer, typisk i private biler, der også bliver brugt til mange andre ting,« siger Ulrich Pinstrup, sektionsleder i Fødevarestyrelsen.

En kontrol af virksomhedernes afhentning og udbringning af fødevarer resulterede i bøder eller advarsler til mere end hver fjerde.

I alt blev 385 restauranter, kiosker, institutionskøkkener og bagere samt måltidskasse-leverandører målrettet kontrolleret.

Af dem fik 24,7 procent en advarsel eller bøde for at overtræde reglerne. Og det er ikke uden risiko.

»Ofte kniber det med mulighederne for at køle eller opbevare varerne hygiejnisk korrekt i bilerne, og så udgør transporten en risiko for fødevaresikkerheden,« lyder det fra Ulrich Pinstrup.

Værst stod det til hos de fødevarevirksomheder, der henter varer hos et grossist-supermarked. Her fik hver tredje en advarsel eller bøde på grund af for høje temperaturer til kølekrævende fødevarer.

»Vi kan se, at det er nødvendigt at få virksomhederne til at stramme op om madtransporterne,« siger Ulrich Pinstrup.

Kølekrævende fødevarer skal transporteres ved højst fem grader.