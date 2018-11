Den økonomiske situation hos danske svineproducenter er forværret af sommerens tørke.

Mere end hver fjerde af landets svineproducenter har en så presset økonomi, at de kun lever på bankens nåde.

Det viser tal fra Landbrug & Fødevarers videncenter, Seges. Det skriver DR.

Faldende priser på svinekød og en meget tør sommer har været med til at forværre den økonomiske situation.

- Mange svineproducenter står i en sårbar situation. Oven i en konjunkturnedgang med lave priser, er de særligt ramt af tørken i sommer, siger erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser til DR.

Den svage økonomi er ikke en ny situation. I 2015 var det omkring hver femte svineproducent, som var i økonomiske kvaler.

Mulighederne for landmændene er ifølge Seges at skære i omkostningerne, sælge landbruget eller indgå aftale med banken omkring deres gæld. Ellers truer en konkurs.

Sommerens dårlige høstudbytte har ramt svineproducenterne særlig hårdt, fordi de nu er tvunget til at betale højere priser for svinefoder, når deres egne lagre slipper op.

Derudover er prisen på svinekød faldet med 3,4 procent på et år og kan falde yderligere på grund af risiko for svinepest, der senest er konstateret i Belgien.

På landsplan drejer det sig om 581 besætninger med svin, som har en uholdbar økonomi. Deres samlede gæld lyder på 25,2 milliarder kroner.

De fleste at de pressede svineproducenter er i Nord-, Midt-, Øst- og Sydjylland.

Blandt de resterende svineproducenter har omkring hver tredje en sårbar økonomi, mens 40 procent har en robust økonomi.

Det er ikke kun svineproducenterne, der har dårlig økonomi i landbruget.

Lidt mere end hver fjerde mælkeproducent er i risikozonen for at måtte lukke, mens det for planteproducenter er omkring hver sjette.

