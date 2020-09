På landsplan er huspriserne steget. Boligkøbere har dog generelt været gode til at få nedslag i købsprisen.

På trods af coronakrisen er huspriserne steget til rekordhøje niveauer.

Det viser tal fra Finans Danmark, der er interesseorganisation for realkreditselskaber og andre finansielle aktører.

Ifølge tallene er huspriserne på landsplan gennemsnitligt steget med to procent i andet kvartal i forhold til samme kvartal sidste år.

Det er sket samtidig med, at flere huse har fået nye ejere, og priserne på den måde er blevet skubbet op af efterspørgslen.

Prisstigningerne følger, efter at der den seneste tid har været usikkerhed om, hvilken betydning coronakrisen har for boligmarkedet.

Det forklarer Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark.

- De nyeste tal viser, at huspriserne det seneste år faktisk er steget de fleste steder i landet, og for første gang er prisen på et typisk hus på 140 kvadratmeter sneget sig op over to millioner kroner, siger Ane Arnth Jensen i en pressemeddelelse.

Selv om huspriserne på landsplan er steget i andet kvartal, så har boligkøberne også generelt været gode til at få nedslag i købsprisen.

Finans Danmark er kommet frem til, at boligkøberne betalte godt 950 millioner kroner mindre for husene, i forhold til hvad de sidst stod til salg til.

- Overalt i landet forhandles priserne på huse generelt ned.

- Det har vi en tradition for på det danske boligmarked - sælger sætter prisen lidt højere, og så finder man en pris, som både sælger og køber er tilfredse med, siger Ane Arnth Jensen.

Men rabatten på husene varierer på tværs af landets regioner.

I kroner og øre er huspriserne i Region Nordjylland i gennemsnit forhandlet ned med knap 85.000 kroner, i forhold til hvad huset senest stod til salg for.

Det svarer til en besparelser på 5,1 procent.

Til sammenligning har købere i Region Hovedstaden sparet godt 138.000 kroner svarende til 3,4 procent.

- Størrelsen på købsrabatten kan skyldes flere ting. Det kan blandt andet være et udtryk for efterspørgslen efter huse, men også et udtryk for en forhandlingsvillighed, der er i markedet.

- Det er altid en god idé at undersøge markedet, så man har viden om, hvor prisen på et hus bør ligge. Så er man bedre forberedt til at lave en god handel, siger Ane Arnth Jensen.

/ritzau/