Har du set dig varm på et af HusKompagniets typehuse?

Så er der desværre dårlige nyheder.

HusKompagniet, som er Danmarks største producent af typehuse, hæver priserne for nye kunder.

»Vi er i historisk udfordrede tider,« siger HusKompagniets administrerende direktør, Martin Ravn-Nielsen, i en pressemeddelelse.

HusKompagniet er hårdt presset af den høje inflation og de høje boligrenter.

Det kommer kunderne nu til at mærke.

»Det er vigtigt for os ikke at ændre på eksisterende kundekontrakter, og derfor vil de nødvendige prisjusteringer, vi har indført, vise sig med en forsinkelse. Det ser vi i vores marginer nu, og vi forventer, at de vil fortsætte med stige i andet halvår af 2022,« siger Martin Ravn-Nielsen.

Af regnskabet for første halvår 2022 fremgår det således, at salget af nye boliger næsten blev halveret i årets første måneder sammenlignet med samme periode sidste år, hvor boligmarkedet fortsat var brandvarmt.

Mens man i første halvår 2021 solgte 1.347 huse, er det fra januar til juni i år kun lykkedes at få 732 underskrifter i hus.

Og selvom 2021 var et ekstraordinært år, ligger det aktuelle salg under niveauet før corona.

Det får nu selskabets ledelse til at reagere.

Ud over at man i løbet af året har reduceret medarbejderstaben med 41 personer indtil nu, indleder man torsdag en sparerunde, hvor der skal findes mellem 55 og 65 millioner årligt.

De vil primært skulle findes i afdelingen, der står for at bygge enfamiliehuse.

Blandt andet lukker HusKompagniet sit kontor i Horsens.

Samtidig skrinlægges planerne om at udvide aktiviteterne i Sverige og at udbygge afdelingen for rækkehuse.

Selskabet nedjusterer i forbindelse med regnskabsaflægningen også sine forventninger til året som helhed.

Omsætningen forventes nu at lande på mellem 4,1 og 4,4 milliarder kroner, mens driftsresultatet spås at lande et sted mellem 265 og 290 millioner kroner.

HusKompagniet fik sit nuværende navn, da Interbyg og FM-Søkjær fusionerede i 2010.

Virksomheden blev købt af kapitalfonden FSN Capital III, som siden solgte den videre til kapitalfonden EQT. I november 2020 blev HusKompagniet børsnoteret.