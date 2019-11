Den lave rente bidrager til stor aktivitet på boligmarkedet, hvor udbuddet ifølge Boligsiden er faldende.

De seneste år er der blevet færre huse at vælge imellem, hvis man har været interesseret i at købe bolig.

Det viser nye udbudstal fra Boligsiden, som samler al information om boligannoncer og -salg fra landets ejendomsmæglere.

Ifølge Boligsiden er der i dag omkring 36.000 villaer og rækkehuse til salg i Danmark. Det er cirka 10.000 færre end samme tid i 2011, hvor udbuddet af huse var på sit højeste.

Det svarer til, at der er sket et fald på 22 procent i det samlede udbud af villaer og rækkehuse på de otte år.

Umiddelbart kunne faldet indikere, at færre huse bliver sat til salg. Men sådan forholder det sig ikke.

- Der er faktisk kommet rigtig mange nye boliger på markedet. Men der er samtidig solgt endnu flere. Derfor ser vi det markante fald i udbuddet af huse, siger Kasper Fredløv Sonberg, der er boligøkonom hos Boligsiden.

Udviklingen afspejler altså en stor aktivitet på boligmarkedet, hvor boligerne nærmest bliver revet væk. Det skyldes blandt andet, at det er blevet lettere for mange at få finansieret et boligkøb.

- Der er ingen tvivl om, at den lave rente har en rigtig stor betydning. Der er mange, som kan få deres boligdrøm opfyldt i øjeblikket på grund af de lave omkostninger, siger Kasper Fredløv Sonberg.

Selv om det er blevet lettere for mange at købe bolig, så betyder det lavere udbud dog også, at man som boligkøber har fået svære betingelser for at få et nedslag i boligprisen.

Ifølge boligøkonomen er andelen af hushandler, der ender med et nedslag i prisen, faktisk rekordlav i øjeblikket.

- Det gælder kun 74,9 procent af alle hushandler, og samtidig er størrelsen af det nedslag, som nogle købere får forhandlet sig frem til, også rekordlavt.

- Sagt med andre ord er det sælgeren, der står med de bedste kort på hånden i øjeblikket, fordi efterspørgslen er høj, og priserne samtidig stiger, siger Kasper Fredløv Sonberg.

Det gennemsnitlige nedslag i prisen for villaer var i dette års tredje kvartal på 82.990 kroner. Det er det laveste niveau siden 2009.

Samtidig er det også konstateret, at der indtil videre i 2019 er handlet huse for over 90 milliarder kroner. Det er ligeledes det højeste beløb i årtiet.

De seneste års dalende udbud for huse gør sig ifølge Boligsiden gældende i hele landet.

Mest udpræget er det i Region Hovedstaden og i Region Sjælland, hvor antallet af huse til salg begge steder er faldet med 30 procent de seneste otte år.

Mindst markant er nedgangen i Region Nordjylland, hvor det samlede udbud er faldet med ni procent.

/ritzau/