Hvor længe skulle du tænke dig om, før du brugte 33,5 millioner på et nyt hus? En dag? en uge? en måned eller måske et år?

For køberne af ejendoms-iværksætteren Ian Winther Høilands palævilla i Charlottenlund lige nord for København skulle der ikke mere end max 68 dage til at træffe beslutningen.

De godt to måneder var nemlig alt, hvad den 404 kvadratmeter store ejendom nåede at tilbringe på markedet før ejendomsmæglerfirmaet Home Charlottenlund atter kunne hente deres til salg-skilt.

Huset var udbudt til salg for 37 millioner kroner, og dermed har Høiland været klar til at give lidt rabat. Med salgsprisen på 33,5 millioner kroner er forhandlingen nemlig endt med et prisafslag på 3,5 millioner kroner. Det skriver Boliga.

Bolighandler i den eksklusive skala er da heller ikke helt nyt land for den 30-årige erhvervsmand, der bl.a. har opbygget sin formue via ejendomshandler og administration og sågar har fået titlen som ejendomsmatador i flere medier.

De store handlers område

Charlottenlund er traditionelt blandt de steder, hvor nogle af landets absolut største handler går igennem. Siden 2015 er 17 villaer i postnummeret handlet til 20 millioner kroner eller mere.

Helt i top ligger et hus på Strandvejen - nær Charlottenlund Fort. Der blev solgt i efteråret for 38 millioner kroner. Denne villa nåede - som Ian Winther Høilands - heller ikke at samle meget støv på boligmarkedet. Huset var nemlig kun til salg i 74 dage, før det blev solgt med et prisnedslag på to millioner kroner.

Sidste år var Charlottenlund også blandt top fem dyreste postdistrikter at købe villa i. Her betalte køberne nemlig i gennemsnit 51.212 kroner pr. kvadratmeter for deres nye hus. Det blev kun overgået af Aarhus C, Klampenborg, Frederiksberg og Østerbro i København, hvor de nyslåede husejere i gennemsnit betalte 60.462 kroner pr. kvadratmeter.

Se Høilands palæ-ejendom her