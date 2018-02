Er du ansat eller på anden måde berørt af konkursen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Hundredvis af familier er i chok i dag i Fårvang og Kjellerup ved Silkeborg.



Fredag kom nyheden om, at møbelfabrikken Tvilum er gået konkurs, og samtlige 700 medarbejdere i Fårvang og Kjellerup er sendt hjem.



Frank Andersen og Kirsten Andersen er gift og arbejder begge på virksomheden og er begge tillidsrepræsentanter på fabrikken. De har arbejdet der i henholdsvis 22 og 33 år, og de mødte hinanden på fabrikken.

Derfor var det også noget af et chok, da de blev sendt hjem i dag.

»Man går i chok. Det tror jeg, der er mange, der gjorde, og spørgsmålene kommer nok først bagefter,« siger Kirsten Andersen til DR P4 Østjylland.

Samme melding lyder det fra Frank Andersen.

»Jeg er også overrasket over denne her udmelding. Den havde jeg sgu ikke set komme. Det er noget værre lort, jeg kunne godt tænke mig, at den kom i gang igen mandag,« siger han.

Tvilum producerer et bredt sortiment af møbler, som ofte er samle-selv-møbler. De seneste seks år har virksomheden tabt store beløb. Den er ejet af Revolution Capital Group og fik ny direktør i november, efter den sidste blev fyret.

Folk bliver ramt rigtig hårdt Frank Andersen, fællestillidsrepræsentant

Hen over weekenden forsøger man at rekonstruere virksomheden.

»Jeg håber virkelig, at det kan lade sig gøre inderst inde,« siger Frank Andersen.

Det vil gå hårdt ud over mange familier, lyder det fra Frank Andersen, som er fællestillidsrepræsentant.

»Folk bliver ramt rigtig hårdt. Vi har jo kolleger fra Østeuropa, der har været vikarer, og som har fundet ud af, at her ville de gerne være. Og Tvilum er glade for dem, for de er dygtige folk, så de har købt hus i byen. De står skidt nu. For vores eget vedkommende, hvor vi er der begge to, er det sateme også skidt,« siger han til DR P4 Østjylland.

Ifølge dem er møbelfabrikken hele Fårvangs livsnerve, så de frygter for konsekvenserne af en lukning for hele byen.

»Hvis det ikke lykkes, er det en død by. Det er jo en kæmpe virksomhed, og mange af os arbejder der, så jeg tror, det bliver sådan en spøgelsesby ellers,« siger Kirsten Andersen.

Er du ansat eller på anden måde berørt af konkursen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.