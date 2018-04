Lidt efter klokken 21 nåede flere hundrede demonstranter frem til pladsen foran Forligsinstitutionen i København.

Med fakler og kampråb som 'Nok er nok' havde de taget turen fra Blågårds Plads på Nørrebro for at vise deres opbakning til lønmodtagernes forhandlere.

Det fik forhandlerne til at komme ned til forsamlingen for at takke for den store opbakning.

Flemming Vinther, der er topforhandler for de ansatte i staten, håber, at arbejdsgiverne lytter med.

Flemming Vinther foran Forligsinstitutionen. Foto: Martin Sylvest Flemming Vinther foran Forligsinstitutionen. Foto: Martin Sylvest

»Det betyder sindssygt meget for os, det er helt sikkert. Det giver et enormt energiboost,« siger han.

Han mener, at det viser, at det ikke bare er nogle forhandlere, der har fået en hjerneblødning, men at mange mennesker bakker op om kravene.

»Det er ikke noget, vi bare har opfundet på fagforeningskontorerne. Det er manden og kvinden på gaden, der vil det, siger han.«

FOA-formand Dennis Kristensen foran Forligsinstitutionen. Foto: Martin Sylvest FOA-formand Dennis Kristensen foran Forligsinstitutionen. Foto: Martin Sylvest

Fagbevægelsens topforhandlere har på tværs af stat, regioner og kommuner indgået en musketered. De har givet hånd på, at tre krav skal opfyldes, før de kan sige ja til et samlet forlig.

Det drejer sig om mærkbare lønstigninger, lærernes arbejdstid og sikring af den betalte spisepause.

Forhandlingsparterne fra både det statslige, regionale og kommunale område mødtes i Forligsinstitutionen fredag klokken 10 på indkaldelse af forligsmand Mette Christensen.

Foran Forligsinstitutionen. Foto: Martin Sylvest Foran Forligsinstitutionen. Foto: Martin Sylvest

Hun udsatte tidligt onsdag morgen - for anden og dermed sidste gang - den varslede storkonflikt med to uger.

Parterne har nu frem til 1. maj til at blive enige om nye overenskomster. Sker det ikke, kan strejke bryde ud 6. maj og lockout 12. maj.

Til hver en tid kan forligsmanden dog også erklære sammenbrud i forhandlingerne. Sker dette, kan en konflikt starte på femtedagen herefter.

/ritzau/