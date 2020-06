Det hæderkronede Bang & Olufsen kæmper sig gennem en krise - og det rammer hele selskabet.

Både ledelsen og bestyrelsen er i en periode gået 20 procent ned i løn for at hjælpe. Det samme vil størstedelen af medarbejderne nu også gøre.

Ifølge Børsen vil de ansatte gå 10 procent ned i løn i juni, juli og august.

Det er ifølge bestyrelsesmedlem Jesper Jarlbæk et 'rigtig godt signal', når både bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne støtter op om at hjælpe virksomheden gennem krisen.

Det har ifølge bestyrelsesmedlemmet været frivilligt, om man ville gå ned i løn. Nogle fastansatte har dog afvist at gå ned i løn.

»Men i sådan en situation opstår der en form for gruppepres. Hvis alle er enige om, at alle skal støtte virksomheden, så er der jo ikke nogen, der siger, at de vil beholde de 10 pct. Derfor har det også været vigtigt for os at sige, at det er fuldstændigt frivilligt og anonymt,« siger Jesper Jarlbæk til Børsen.

For at få Bang & Olufsen gennem corona-krisen har aktionærerne bag i onsdags også stemt for en tilførelse af godt og vel 400 millioner kroner til selskabet. De skal skaffes ved, at der udstedes 81,5 millioner nye aktier, som bliver tilbudt til de eksisterende aktionærer for 5 kroner stykket.

Det er markant billigere end prisen på børsen i København. Her kostede aktien 23,76 kroner, da handlen stoppede onsdag. Derudover har B&O indgået en aftale med sin bank om at kunne trække yderligere 100 millioner kroner på kassekreditten.

I marts nedlagde Bang & Olufsen 115 stillinger.