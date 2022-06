Lyt til artiklen

Efter en offensiv under corona, modige sats og tyske kunder kan Hummel levere det bedste resultat på både top- og bundlinje i 2021.

Især på det tyske marked fører det danske sportsmærke sig frem. De seneste tre år har Hummel tredoblet omsætningen i landet og er en af Europas største holdsportsleverandører.

Det flotte resultat kommer i kølvandet på et knap så bragende 2020, hvor Hummel kæmpede med lukkede butikker og nedlukning for holdsporten grundet corona. I 2020 tabte tøjkæden godt 60 millioner kroner på bundlinjen.

Derfor er den administrerende direktør, Allan Vad Nielsen, også mere end tilfreds med resultaterne for 2021.

»Under corona, da det var allerværst, og vi fik et minus, skulle vi beslutte os for, om vi ville gå i offensiven eller defensiven. Vi kunne ikke bare træde vande,« siger Allan Vad Nielsen.

Hummel valgte at gå i fuld offensiv og skruede op for investeringerne. Ifølge dem selv har de aldrig investeret så meget som nu. Og det har givet pote, pointerer direktøren, hvilket nøgletallene for 2021 også viser.

Hummel har i 2021 oplevet en markant vækst i omsætningen til næsten to milliarder kroner. Omsætningen er vokset med knap 40 procent til 1,86 milliarder kroner for det Stadil-ejede tøjfirma.

Årets omsætning er realiseret med 1.858 millioner kroner, og er en historisk rekordomsætning for Hummel, der dermed er vokset med knap 40 procent i forhold til 2020.

Hummel er ejet af virksomheden Thornico, som Thor Stadil og sønnen Christian Stadil (på billedet) står i spidsen for. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Hummel er ejet af virksomheden Thornico, som Thor Stadil og sønnen Christian Stadil (på billedet) står i spidsen for. Foto: Bax Lindhardt

»Vi vælger at investere ret kraftigt, selvom vi var i problemer i 2020,« siger Allan Vad Nielsen.

Investeringerne er i nye store sponsorater, udvikling af nye produkter, åbning af 15 butikker og et stort nyt distributionscenter ved den danske grænse i Padborg.

Det nye, automatiserede distributionscenter er en trecifret millioninvestering med et areal på 21.000 kvadratmeter.

»Vi har været makset ud i 2020, hvor vores gamle manuelle lager i Flensborg ikke kunne følge med. Kapaciteten var ikke stor nok til at følge med,« siger direktøren.

Derudover har Hummel, der er ejet af familiekoncernen Thornico med Christian og Thor Stadil i spidsen, lukket store aftaler med globale sportskæder som Intersport og Sport 2000.

Størstedelen af de gode tal på bundlinjen ligger i Hummels engrossalg, der er vokset 30 procent i 2021 og udgør det største forretningsområde for virksomheden.

»Vi har rykket os rigtig meget på vores produkter, og det har givet pote. På fodtøj er vi steget 40 procent,« siger han, og udpensler, at de i 2021 har solgt cirka 400 millioner par sko.

Hummel syd for grænsen

Hummel har for alvor fået fat i det tyske marked, som de længe har set stort potentiale i. De seneste tre år har de tredoblet omsætningen og nærmer sig en milliard kroner på den samlede forretning i landet.

Aftalerne med Intersport og Sport 2000 ligger også til grund for den udvikling. Den primære del af deres vækst i Tyskland kommer derfra. Men også sponsoraterne med tyske fodboldklubber kommer til at give et løft, lyder det.

Allan Vad Nielsen er begejstret for udviklingen på det tyske marked, men det der gør direktørens smil bredest er den udbredte fremgang rundt i verden.

»Det kunne jo godt være, det bare var et enkelt land, der bare var stukket helt af, men det er virkelig bredt funderet,« siger han.

Selvom fremgangen for 2021 har vist sig større, end virksomheden turde håbe på, er forventningerne til 2022 ydmyge. Landskabet i markedet er præget af høj inflation og nedadgående forbrugertillid.

»Sigtbarheden på markedet er ikke så lang. Vi er så alligevel optimistiske, fordi vi har fået tallene til maj i 2022. Men det er kun første halvleg, og anden halvleg kender vi ikke, så selvom vi har en fin ordrebog, der er i vækst i 2021, så vil det være useriøst, hvis man forventer for meget,« siger Allan Vad Nielsen.

Til trods for usikkerheder i verden og på markedet, mener han, at Hummel ligger lunt i svinget i forhold til en mulig kommende krise på grund af den omstillingsparathed, de viste under coronakrisen, og ejerskabet, der er godt økonomisk funderet.

