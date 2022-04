I takt med at krigens grusomheder vokser dag for dag, bliver danske forbrugere mere og mere opmærksomme på, hvordan de undgår at støtte Putins Rusland.

En af de virksomheder, der går igen på boykotlisterne, som deles på sociale medier, er danske Humac.

Humac er ejet af den russiske rigmand Philippe Gens, som har en af Ruslands største virksomheder og en personlig formue på seks milliarder kroner.

Men danske forbrugere skal ikke være bekymrede for, at de støtter Rusland, når de handler i Humac, har Humacs administrerende direktør, Michael Bech, tidligere udtalt til B.T.

»Det gør man ikke, fordi vores it-entreprenør (Phillippe Gens, red.) ikke er en politisk eksponeret person. Det er heller ikke en person, som er i et netværk med nogen af de mennesker i Kreml.«

B.T.s research tegner dog et noget andet billede.

billede af administrerende direktør Michael Bech hos Humac. Han fortæller, om at mangel på arbejdskraft gør, at de har sagt nej, tak til at åbne to butikker. Al udvikling af nye butikker i foråret 2022 er sat i stå. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere billede af administrerende direktør Michael Bech hos Humac. Han fortæller, om at mangel på arbejdskraft gør, at de har sagt nej, tak til at åbne to butikker. Al udvikling af nye butikker i foråret 2022 er sat i stå. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Phillippe Gens ejer nemlig milliardforetagenet Lanit Group, der blandt andet leverer it-løsninger og software.

Og en af Lanits største kunder er den russiske stat.

Det fremgår af flere kilder heriblandt OCCRP, som er en sammenslutning af undersøgende journalister i blandt andet Rusland.

Ifølge netværkets beregninger underskrev Lanit fra 2010 og frem til 2016 kontrakter med den russiske regering til en værdi af mindst seks milliarder kroner.

En gennemgang af Lanits samarbejdspartnere viser også, at den russiske stat fortsat er en af virksomhedens nøglekunder, og at Lanit løser opgaver for mere end 100 statslige organer.

Blandt andet det russiske forsvarsministerium, som lige nu sender bomber og missiler ind i Ukraine, dræber voksne og børn, sender millioner på flugt og skiller familier ad.

Kunne du finde på at handle hos Humac?

Ud over at Humacs russiske ejer leverer it- og softwareløsninger til den russiske stat, så blev Phillippe Gens far også påskønnet åbenlyst af Putin selv.

I 2014 uddelte Putin medaljer til 70 ansatte i Lanit Group.

En af dem var Georgij Gens, far til Phillipe Gens og stifter af Lanit Group. Han fik af Putin en medalje, der gives til personer, som har tjent fædrelandet.

Phillippe Gens var også dengang en fremtrædende figur i sin fars virksomhed, som han overtog helt fire år senere, da faren mistede livet efter en skiulykke.

B.T. har forsøgt at få et interview med Humacs danske direktør Michael Bech om, hvorfor han udtaler, at Humacs ejer ikke har nogen tilknytning til Kreml, når B.T. kan fortælle, at Phillippe Gens tjener milliarder på at indgå kontrakter med den russiske stat.

Samt at hans familie og virksomhed bliver direkte påskønnet af præsident Putin for at tjene fædrelandet.

Det har Michael Bech ikke ønsket at svare på, ligesom han heller ikke svarer B.T. på, om Humac betaler skat i Rusland, eller om Humacs ejer beskattes af den indtjening virksomheden har i Danmark.

Humac i Danmark lavede sidste år et overskud på 480.000 kroner, men der er ikke på noget tidspunkt blevet overført penge eller udbytte til ejerne, oplyser Michael Bech i et mailsvar, og afviser at svare på yderligere spørgsmål.

Humac er officiel forhandler af Apple-produkter i Danmark, og B.T. har derfor spurgt Apple, hvordan de forholder sig til Humacs russiske ejerskab.

Men Apple nægter at kommentere sagen, oplyser informationsmedarbejder i Apple Martin Lund Nielsen i et mailsvar.