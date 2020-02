Den kendte Apple-forhandlerkæde Humac A/S er blevet politianmeldt af Forbrugerombudsmanden.

Det skyldes, at Humac skal have 'markedsført ydelsen ved finansieret køb af pc'er uden at vise låneomkostningerne klart'.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Forbrugerombudsmanden.

'Humac reklamerede i fire annoncer for den månedlige ydelse ved køb af en pc finansieret via Santander Consumer Bank, men de øvrige låneomkostninger var kun vist med meget små typer nederst i annoncen. Desuden var låneomkostningerne sammenblandet med andre vilkår for tilbuddet,' lyder det blandt andet.

Om politianmeldelsen udtaler Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen:

»Det koster penge at låne penge, og det skal stå helt klart for forbrugerne, straks de ser en annonce for et attraktivt produkt med et finansieringstilbud. Det er formålet med markedsføringslovens oplysningskrav,« siger hun i pressemeddelelsen.

Hun understreger desuden, at der ikke må være risiko for, at forbrugerne kan overse eventuelle udgifter ved et finansieret køb.

Og derfor har man fra Forbrugerombudsmandens side valgt at politianmelde.