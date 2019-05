Til de kunder, der allerede har en Huawei-telefon, er der godt nyt. Selskabet vil fortsætte sin support.

Huawei vil trods sanktionerne fra USA fortsat tilbyde sikkerhedsopdateringer af styresystemet Android til de kunder, der allerede har en Huawei-telefon.

Det skriver Reuters.

- Vi har bidraget substantielt til udviklingen og væksten af Android rundt omkring i verden, oplyser Huawei ifølge nyhedsbureauet.

Servicen vil indbefatte de Huawei-enheder, der allerede er solgt, eller som ligger i butikkerne, men endnu ikke er solgt.

Det er endnu uklart, hvilken software fremtidige Huawei-telefoner vil få.

Men selskabet oplyser videre, at det vil fortsætte med at bygge et "sikkert og bæredygtig softwareøkosystem".

Tidligere mandag bekræftede Android på Twitter, at nuværende Huawei-brugere fortsat vil have adgang til sikkerhedsopdateringer og Google Play.

Udmeldingen fra den kinesiske teknologigigant kommer, efter historier om at Google vil indføre restriktioner over for Huawei og selskabets mulighed for at benytte Android-softwaren.

Det sker angiveligt som følge af, at USA onsdag placerede Huawei på den såkaldte Entity-liste.

Det afskærer Huawei fra at få adgang til amerikansk teknologi uden en forudgående godkendelse fra den amerikanske stat, skriver BBC.

- Det er mildt sagt et stort slag for Huawei. Men de har vidst, at det var på vej, så jeg tror, at de på relativt kort sigt vil finde løsninger på problemet, siger Torben Vognsen, chefredaktør på teknologimediet Input.

Ifølge chefredaktøren har Huawei i længere tid arbejdet på at udvikle deres eget styresystem.

- Jeg tror, at Huawei har et mere eller mindre færdigt styresystem i skuffen til en regnvejrsdag. Og hvis de udvikler deres eget styresystem, så vil det give dem en unik mulighed.

At få succes med et helt nyt styresystem er dog langt lettere sagt end gjort.

- Det er svært. Det kan du bare spørge Microsoft om. Og de er trods alt i en dominerende position, når det kommer til Windows på computere.

- Men forskellen er her, at der allerede er millioner af Huawei-telefoner, der kan få tilsendt en softwareopdatering, som allerede minder meget om det, de har i dag.

- Det er nemlig sådan at Huawei faktisk godt må bruge en open source-udgave af Android (en gratis version, red.). Så på den måde kan det komme til at minde meget om det, de har i dag, siger Torben Vognsen.

/ritzau/