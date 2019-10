Selv om Huawei i flere måneder har mødt amerikansk modstand, så oplever det kinesiske selskab stor vækst.

Den kinesiske televirksomhed Huawei oplever en kæmpe vækst, selv om det i månedsvis har været forbudt for amerikanske selskaber at lave forretninger med virksomheden.

I årets første ni måneder har Huawei, der er verdens største producent af teleudstyr og verdens næststørste producent af smartphones, samlet solgt for 584 milliarder kroner.

Det er en stigning på 24,4 procent i forhold til de første ni måneder af sidste år. Det fortæller Huawei i en meddelelse på sin hjemmeside.

Meddelelsen er ikke blevet offentliggjort sammen med et regnskab, som kan fortælle mere detaljeret, hvad der ligger bag selskabets salgsvækst.

Huawei kan dog fortælle, at selskabet i årets første ni måneder har sendt mere end 185 millioner smartphones afsted fra sine fabrikker. Det er en stigning på 26 procent sammenlignet med samme periode sidste år.

Den positive udvikling for Huawei er sket, på trods af at selskabet siden maj har været sortlistet i USA.

Dengang blev det fra amerikansk side begrundet med, at Huawei er i stand til at udspionere sine kunder. Mistanken er opstået på et tidspunkt, hvor USA og Kina har ligget i handelskonflikt med hinanden.

Påstanden om spionage er blevet afvist af Huawei, som har påpeget, at der aldrig er fremlagt beviser for den.

Sortlistningen har blokeret den kinesiske virksomheds mulighed for at købe dele og komponenter fra amerikanske selskaber uden den amerikanske regerings godkendelse.

I august fortalte Huawei, at selv om effekterne af USA's handelsrestriktioner vil blive mindre end først antaget, så vil de kunne sænke selskabets indtægter fra salg af smartphones med omkring 68 milliarder kroner i år.

Der kan dog være lys for enden af tunnelen, hvad angår den amerikanske sortlistning. Forleden skrev The New York Times, at myndighederne i USA snart vil tillade visse virksomheder at levere produkter til Huawei.

/ritzau/