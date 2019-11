1,8 ud af fem mulige på point.

Det er den score nuværende og tidligere ansatte hos Huawei Technologies i Danmark giver it-virksomheden som arbejdsplads.

Det viser ny data fra den dansk jobportal Jobindex' jobglædeundersøgelse ifølge Computerworld.

Dermed er den kinesiske it-gigant - sammen med DXC Technology - blandt de it-arbejdspladser i Danmark, der har det dårligste arbejdsmiljø.

Et billede de kan nikke genkendende til hos Prosa, det danske fagforbund for it-professionelle.

»For at sige det, som det er: Huwaei er en arbejdsplads, der stinker langt væk af dårligdom,« siger John Jørgensen, faglig konsulent hos Prosa, til Computerworld.

Han fortæller, at tilbagemeldingerne fra fagforbundets medlemmer går på, at alle de vigtigste beslutninger træffes i Kina, og at de ansatte i Danmark bliver holdt langt væk fra indflydelse.

Computerworld har da også taget et kig på svarene i undersøgelsen, som tydeligt viser, at sammenstødet mellem kinesisk og dansk arbejdskultur er et gennemgående tema.

Derudover tegner flere af Huawei Technologies nuværende og tidligere ansatte i Danmark i undersøgelsen et billede af en virksomhed med et ekstremt højt arbejdspres, manglende karrieremuligheder og dårlig work life balance.

En beskrivelse, som bestemt ikke er tilfredsstillende. Det samme gælder for vurderingen 1,8 ud af fem. Sådan lyder fra Huaweis topchef i Danmark Jiang Lichao i en mail til computerworld.

Han oplyser desuden, at koncernen hvert år laver en intern trivselsundersøgelse, som maler et helt andet og mere positivt billede af arbejdsmiljøet i den danske afdeling.

'Dermed siger jeg ikke, at jeres tal ikke er rigtige, eller at vi ikke tager dem alvorligt. For det gør vi bestemt. Og de får os nu til at sætte endnu mere fokus på udvikling i medarbejdertilfredsheden den kommende tid,' skriver Jiang Lichao i mailen.