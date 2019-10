10.000 færre ansatte.

Det er udsigterne for den britiske investeringsbank HSCB, der angiveligt planlægger at skære 10.000 job væk.

Det er den fungerende administrerende direktør Noel Quinn, der ønsker at skære i omkostningerne, skriver Financial Times.

»Vi har vist i årevis, at vi var nødt til at gøre noget ved vores udgifter. Den største udgøres af folk - nu griber vi om nældens rod,« citerer The Guardian en unavngiven kilde for at udtale.

De bebudede fyringer omtales hos Financial Times som det mest ambitiøse forsøg på at få styr på omkostningerne.

I august varslede den daværende direktør, John Flint, at storbanken ville fyre omkring 4.000, ifølge The Guardian.

Den udmelding kom samtidig med, at John Flint overraskende meddelte sin afsked - efter blot 18 måneder på posten.

Det skete med den begrundelse, at der var brug for nyt lederskab i toppen af banken, og at bankens bestyrelse ikke var enige med ham om retningen, ifølge Financial Times.

Banken havde 237.685 ansatte i slutningen af juni 2019, ifølge Reuters.

Det er den største britiske bank målt på markedsværdi, ifølge ADVratings.