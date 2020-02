Den amerikanske computer- og printervirksomhed HP fik et større end forventet overskud i første kvartal.

Den amerikanske computer- og printerproducent HP har fået en solid start på regnskabsåret med et overskud i første kvartal, der var større end forventet blandt analytikere.

Det viser selskabets kvartalsregnskab, som er offentliggjort mandag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Overskuddet per aktie blev på 65 cent. Det skal sættes op mod et konsensusestimat på 54 cent, ifølge Bloomberg News.

HP opjusterer på den baggrund sit skøn for overskuddet for hele regnskabsåret.

Desuden vil selskabet øge tilbagekøbet af egne aktier til 15 milliarder dollar fra tidligere 5 milliarder dollar.

Ved at købe aktier tilbage og dermed fjerne dem fra markedet bliver selskabets værdier fordelt på færre aktier, som dermed i teorien burde stige i værdi.

HP har i flere måneder været et opkøbsmål for den amerikanske printervirksomhed Xerox, der tidligere denne måned øgede sit købstilbud med to dollar til 24 dollar per aktie. Det svarer til en samlet købssum på 35 milliarder dollar.

Men det er for lidt og afspejler ikke koncernens værdi, meddeler HP.

- HP rækker ud mod Xerox for at undersøge, om der er en kombination, som skaber værdi for aktionærerne, og som lægger til HP's strategi og finansielle plan, hedder det i meldingen.

HP omsatte i kvartalet for 14,62 milliarder dollar. I forhold til samme kvartal året før er der tale om et mindre fald i omsætningen. Salget af computere gik godt nok frem, mens omsætningen i printerforretningen fortsætter med at gå tilbage.

HP er den næststørste producent af bærbare computere efter kinesiske Lenovo.

