15 millioner norske kroner.

Så mange penge skal den norske hotelmilliardær Petter Stordalen betale tilbage til sit hjemland.

Det skriver mediet E24.no.

Petter Stordalen, der både er frontfigur i Nordens største hotelkoncern Nordic Choice Hotels, ejer flere danske hoteller og er medejer af rejsekoncernen Spies, har nemlig angivet for høje omkostninger, da man i foråret 2020 skulle søge om kompensation for coronanedlukning – og skal derfor betale en støtte tilbage til den norske stat.

Og her er ikke tale om småpenge. Det drejer sig nemlig om tæt på 15 millioner norske kroner, altså næsten 11 millioner danske kroner.

Ifølge det norske medie E24.no er Stordalens hotelkoncern Strawberry Group en af Norges største modtagere af coronastøtte. For tabt omsætning fik selskabet sidste år 218,5 millioner norske kroner for perioden marts til august.

Fejlvurderingen kan ifølge Strawberrys finansdirektør, Mads Breder Koch, skyldes, at kompensationsordningen blev udformet hurtigt af det offentlige og hurtigt taget i brug af ansøgerne.

Det skriver han i en mail til E24.no:

»Det har betydet, at der er kommet enkelte afklaringer og præciseringer undervejs fra dem, der forvalter ordningen. Det har medført, at enkelte poster man tog ind i grundlaget for faste, uundgåelige omkostninger er blevet justeret,« skriver Mads Breder Koch.