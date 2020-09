Flere danske hoteller mangler gæster grundet coronakrisen. Nu får studerende særlige tilbud om at flytte ind.

For mange studerende kan det være svært at finde tag over hovedet på grund af boligmangel i flere større byer.

Derfor er en række hoteller begyndt at tilbyde studerende værelser til en særlig pris. Det gælder blandt andet hotelkæden Zleep Hotels.

På sine 13 hoteller rundt om i landet tilbyder kæden nu værelser til en pris, der ligger noget lavere for studerende end for almindelige gæster.

Priserne gælder for en måned af gangen, og der findes tilbud for både en og to personer.

Ifølge Peter Haaber, administrerende direktør hos Zleep Hotels, sker tiltaget for at hjælpe de studerende, men også for at fylde hotellerne mere op.

På grund af coronakrisen mangler hotellerne udenlandske turister, og det har givet en del tomme værelser rundt om i hotelbranchen.

- Det er ikke nogen stor hemmelighed, at vi savner udenlandske hotelgæster på hotellerne rundt om i hele landet.

- Så vi har senge ledige på stort set samtlige hoteller, siger Peter Haaber.

Som følge af situationen har hotelbranchen set sig om efter nye måder at få flere fyldte værelser.

Det har fået flere hoteller til at se mod de studerende, som alligevel har brug for et sted at sove under deres uddannelse.

Før Zleep Hotels lancerede sit tilbud, har blandt andet BC Hospitality Group, der står bag hotellet Crowne Plaza i København, været på banen med hjælp til studerende.

BC Hospitality Group har allieret sig med boligportalen lejebolig.dk, som skal hjælpe med udlejningen af værelserne, mens BC Hospitality Group sørger for at allokere et antal værelser til de studerende.

- Vi er egentlig bare hoppet med på den vogn, der handler om, at vi har behov for nogle flere til at sove hos os, mens at studerende har behov for et sted at sove.

- Vi mente, at det kunne været et fint match i hvert fald hen over de næste måneder, indtil der bliver fundet en mere permanent løsning for de studerende, forklarer Peter Haaber.

Zleep Hotels tilbud til de studerende gælder foreløbigt frem til årsskiftet.

Direktøren er åben for, at tilbuddet kan blive forlænget.

/ritzau/