Normalt er den højrøstede og energiske milliardær Petter Stordalen altid en humørbombe. Det har coronakrisen nu taget toppen af.

Til sine mange hotelåbninger plejer den 57-årige norske forretningsmand at skabe uforglemmelige shows. Han har rappellet 57 meter ned ad en hotelfacade og været gennemboret af sværd i et vanvittigt illusionsnummer. For ikke at tale om dengang Petter Stordalen med høj fart styrtede på jetski ved ankomsten til indvielsen af et hotel i Malmø.

Det har nu også ændret sig for milliardæren. I sommer åbnede han det femstjernede Villa Copenhagen i København, men de store armbevægelser og den store fest udeblev.

For hans hotelimperium Nordic Choice Hotels & Resorts blødte allerede dengang var et dybt sår, som ikke vil hele.

Næste kommer det virkelige blodbad Petter Stordalen

I slutningen af sommeren havde Petter Stordalen tabt over 1 milliard norske kroner. Det tal vil formentlig kun blive større, da krisen fortsætter. Hans hoteller - som tæller omkring 200 i Norden - ser trods mange tusinde fyrede eller hjemsendte medarbejdere ud til at overleve på grund af et banklån.

Stordalens milliardomsætning er gået i stå på grund af manglende turister og hotelbookinger, men han er ikke den eneste, som langsomt nærmer sig 'afgrunden', som han kalder det.

I et debatindlæg hos norske Aftonbladet tager den normalt optimistiske Petter Stordalen helt andre og mere alvorlige ord i brug.

'Vores industri er på randen af sammenbrud' kalder han sit skriv, hvor han konstaterer, at coronakrisen langt fra er ovre, hvilket betyder, at hotelbranchens problemer ikke forsvinder.

Nordmanden Petter Stordalen er manden bag det nye luksushotel Villa Copenhagen. Her er han fotograferet i Villa Copenhagens lokaler under renovationen før åbningen. Foto: Celina Dahl

De fleste internationale rejser er afbrudt og med restriktioner er mange møder, konferencer og kongresser det også.

Konsekvensen er, ifølge Stordalen, at pengene i hans branche er væk.

'De, der hævder, at krisen er forbi, ved ikke, hvad de taler om. Det, vi hidtil har set, er kun begyndelsen,' skriver Stordalen videre og kalder situationen for 'virkelighedens Luksusfælden'.

Lige nu kæmper branchen med minimumsbemanding, udtømte likviditetsreserver og en stigende gæld. Alligevel er det værste endnu ikke kommet.

Petter Stordalen og hans hotelkæde Nordic Choice Hotels åbner nyt hotel i København 'Villa Copenhagen'. Tietgensgade 35-39, 1704 København V. Foto: Thomas Lekfeldt

'Næste år kommer det virkelige blodbad,' skriver Petter Stordalen i debatindlægget.

For næste år skal gælden og de udsatte huslejer betales. Får branchen ikke nogle mere langsigtede regler at arbejde ud fra og mere kompensation for den tabte fortjeneste, ser det sort ud.

'Hvis intet sker, bliver 2021 året for massedød blandt virksomheder og massearbejdsløshed blandt unge,' skriver Stordalen.