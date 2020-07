Han er blevet gennemboret med et sværd i et spektakulært illusionsnummer. Rappellet 57 meter ned ad en hotelfacade med hovedet nedad – selv om han er højdeskræk. Og det var nær gået helt galt, da han styrtede ned med høj fart, da han ankom på jetski til åbningen af Clarion-hotellet i Malmø.

Den norske milliardær Petter Stordalen har for vane at overraske, når han indvier et nyt hotel – så hvad mon han har i støbeskeen til åbningen af det femstjernede Villa Copenhagen?

Efter fire års renovering og ombygning til en samlet pris på over 1,5 milliarder kroner slår Københavns nye hotel dørene op torsdag 2. juli. Petter Stordalen tøver da heller ikke med at kalde Villa Copenhagen, som ligger i den gamle Centralpostbygning på Tietgensgade, for det 'mest unikke og specielle af alle hans hoteller'.

Men indvielsen bliver helt anderledes denne gang.

Courtyard'en i Villa Copenhagen. Her kan både hotellets gæster og folk fra gaden nyde en kop kaffe, en drink eller en øl, mens de arbejder, nyder en pause eller blot vil hænge ud. Derfor kalder Villa Copenhagen området omkring receptionen for courtyard i stedet for lobby. Foto: Bax Lindhardt

For situationen er en ganske anden for både Petter Stordalen og hans hotelimperium Nordic Choicee Hotels & Resorts, end da han rappellede ned ad facaden på et hotel i Arlanda i 2012, og da han ødelagde sin ene tommelfinger i jetskistyrtet i 2015.

På grund af coronakrisen har Nordic Choice tabt næsten 700 millioner kroner, og Stordalen forventer at tabe endnu flere penge på sine over 205 hoteller. Det har også de ansatte fået at mærke.

Af de 17.500 ansatte før krisen er hele 7.500 enten blevet fyret eller hjemsendt på lønkompensation. På den baggrund mener Stordalen og Nordic Choice ikke, at et nyt spektakulært – og potentielt dyrt – show er passende.

Det er måske meget godt, at 57-årige Petter Stordalen ikke skal udsætte sin krop for nye, halsbrækkende stunts i denne omgang. Kort efter ankomsten til København søndag kom han nemlig galt af sted.

Petter Stordalen fotograferet i den store courtyard i sit nye luksushotel, Villa Copenhagen. Den 57-årige norske hotelkonge og milliardær holder sig i form med både styrke- og konditræning, men fik en overbelastning i sit højre ben, da han tog en løbetur i København. Foto: Bax Lindhardt

Han trækker tydeligt på et noget stift højre ben, da han mandag morgen tager imod B.T. og viser os rundt på sit spritnye hotel Villa Copenhagen med 390 værelser.

»Jeg fik en overbelastning, da jeg løb en tur i København i morges,« forklarer Petter Stordalen.

I stedet bliver der gjort opmærksom på, at København har fået et nyt tophotel med flere happenings rundt om i byen. Ved selve åbningen 2. juli lader Petter Stordalen og Nordic Choice i det store hele det nye hotel 'tale for sig selv'. En opgave, Villa Copenhagen ifølge Stordalen er mere end klar til at løfte.

»Da vi gik i gang med at lave Villa Copenhagen for fire år siden, sagde jeg, at det ville blive det mest unikke af alle vores over 200 hoteller. Men jeg tog fejl.«

Udsigt mod den nyanlagte kobbertag på Villa Copenhagen. I forgrunden ses en 25 meter lange, udendørs pool, som bliver opvarmet med genbrugsvarme fra hotellet. Foto: Bax Lindhardt

»For det blev mere end det. Det blev et af de mest unikke hoteller i hele Europa,« siger han.

Under ombygningen og renoveringen har Stordalen og hans hotelkæde gjort sig umage med at bevare ånden fra den gamle Centralpostbygning fra 1912. Facaden er bevaret, og det originale kobbertag er udskiftet, men i samme stil som dengang. Det har krævet, at hver enkelt tagsten er blevet håndlavet.

Hotellets gæster vil nok bemærke, at vinduerne changerer lidt. Og nej, det skyldes ikke dårligt arbejde af producenten. De nye vinduer er lavet som de originale fra 1912, hvor glasset ikke var helt så rent, som det, vi laver i dag. Også her måtte Stordalen og co. finde en ny løsning, idet producenten fra dengang for længst er gået konkurs.

Nok skruer Stordalen ned på selve åbningsshowet. Men det nye hotel i hjertet af København er i den grad stadig i den flamboyante norske milliardærs ånd med sans for den gode historie og spektakulære detaljer.